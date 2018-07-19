Bitkin halde bulunan yavru Ağaç Yediuyuru doğaya bırakıldı

Kırklareli’nde duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan yavru Ağaç Yediuyuru bakımınından sonra doğaya bırakıldı.

Kırklareli’nde duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan yavru Ağaç Yediuyuru bakımınından sonra doğaya bırakıldı.

Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından bitkin ve hareketsiz şekilde bulunan Ağaç Yediuyuru (Dryomys nitedula), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Kırklareli DKMP’de bir süre müşahede altında tutulan yavru Ağaç Yediuyuru bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.