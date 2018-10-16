GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:27

BM İnsan Hakları Komiseri Bachele’den Suudi Arabistan’a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachele, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin çözülebilmesi için Suudi Arabistan’a diplomatik dokunulmazlıkları kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Komiseri Bachele'den Suudi Arabistan'a çağrı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachele, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin çözülebilmesi için Suudi Arabistan’a diplomatik dokunulmazlıkları kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachele yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolan ve bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan hükumetine çağrıda bulundu. Bachele, Kaşıkçı olayın aydınlığa kavuşması için Suudi Arabistan’ın, kişiler ve mülkler üzerinde uyguladığı diplomatik dokunulmazlıkları kaldırması gerektiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku