BM İnsan Hakları Komiseri Bachele’den Suudi Arabistan’a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachele, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinin çözülebilmesi için Suudi Arabistan’a diplomatik dokunulmazlıkları kaldırması yönünde çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachele yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolan ve bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan hükumetine çağrıda bulundu. Bachele, Kaşıkçı olayın aydınlığa kavuşması için Suudi Arabistan’ın, kişiler ve mülkler üzerinde uyguladığı diplomatik dokunulmazlıkları kaldırması gerektiğini belirtti.