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20 Temmuz 2018 Cuma 16:24

BM: “Mülteciler için Suriye ve Rusya ile çalışmaya hazırız”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Anrej Mahecic, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin güneyindeki çatışmalardan kaçanların yol güvenliğinin sağlanması için bütün taraflara çağrıda bulundu.

BM: 'Mülteciler için Suriye ve Rusya ile çalışmaya hazırız”
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Anrej Mahecic, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkenin güneyindeki çatışmalardan kaçanların yol güvenliğinin sağlanması için bütün taraflara çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Andrej Mahecic bugün düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki bütün taraflara, ülkenin güneyindeki çatışmalardan kaçan mültecileri koruma ve güvenliklerini sağlama çağrısı yaptı. Sözcü yaptığı açıklamada, son çatışmalar sonucunda, evlerini terk eden yaklaşık 140 bin kişi olduğunu ve bu insanların güvenli geçiş yollarına, insani yardıma, koruma ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Suriye’de on binlerce insana ulaştık” diyen Mahecic, 2018 yılının ilk 6 ayında devam eden çatışmalarda 13 bin kişinin yurt dışına iltica ettiğini ve evini terk eden 750 bin kişi olduğunu bildirdi. UNHCR’nin evine geri dönen sığınmacılara yarım kapasitesini arttırdığını ve geçen yıla göre çok daha fazla kişiye yardım edebildiklerini açıkladı.

"Suriye Hükumetiyle ve Rusya ile çalışmaya hazırız"

Çarşamba günü Suriye ve Rusya’nın ülkenin merkezine geri dönmek isteyen mültecilere yardım edeceklerini açıklamasıyla ilgili konuşan sözcü, “Henüz planlarının detaylarını görmedik, ancak Suriye Hükumetiyle ve Rusya ile planlarının detaylarını görüşmeye hazırız” dedi.

Mültecilerin evlerine dönme hakkına her zaman sahip olduklarını hatırlatan Mahecic, “Dönüş planları uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmeli, geri dönüşler gönüllü olmalıdır” ifadelerini kullandı ve geri dönüşlerin güvenli ve onurlu şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Mahecic, Suriyeli mültecilere yönelik insan haklarına uygun çözümler için Suriye ve Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu bildirerek konuşmasını sonlandırdı.
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