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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33

BM: “Müslümanlar Myanmar’dan kaçmaya devam ediyor”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar’da yaşayan Müslümanların ordu ve Budist milliyetçilerin şiddetinden kaçmaya devam ettiğini söyledi.

BM: 'Müslümanlar Myanmar'dan kaçmaya devam ediyor”
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar’da yaşayan Müslümanların ordu ve Budist milliyetçilerin şiddetinden kaçmaya devam ettiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik zulüm ve baskının sürdüğünü, bu nedenle Bangladeş’e kaçışların devam ettiğini söyledi. Hüseyin, Ağustos 2017’den sonra 700 bin Arakanlı Müslümanın sığındığı Bagladeş’e bu yıl da 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın kaçtığını ifade etti. Hiçbir retoriğin bu gerçekleri yok sayamayacağını belirten Hüseyin, “İnsanlar denizde ölme riskini göze alarak Arakan’daki zulümden kaçmaya devam ediyor” dedi. Arakanlı Müslümanların vatandaşlık konusuna da değinen Hüseyin, Arakanlıların kendi ülkelerinde vatandaşlık hakkı elde edemediğini söyledi.

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin zulmüne maruz kalan 700 bin Müslüman, geçtiğimiz Ağustos ayında Arakan eyaletinden kaçarak Bangladeş’in güneyindeki Cox Bazar’a sığınmıştı.
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