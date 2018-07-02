BM: “Suriye’de iki haftada 270 bin kişi göç etti”

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin güneyinde 2 hafta içinde 270 binden fazla Suriyeli göç etmek zorunda kaldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın emriyle Suriye’nin güneyinde isyancılara yönelik operasyonlar ve hava saldırılarının düzenlenmesiyle yeni bir göç dalgası başladı. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre son 2 haftada 270 bin Suriyeli evinden ayrılmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Ürdün Ofisi yetkilisi Muhammed Havari’nin yaptığı açıklamaya göre iki hafta 160 bin insan göç etmek zorunda kalmışken son bir hafta içinde bu sayı 260 bine yükseldi.

Evlerini terk eden insanların Ürdün ve İsrail sınırındaki köylere ve sığınaklara göç ettiğini açıklayan Muhammed Havari, insani bir krizin eşiğinde olduklarını açıkladı.

Suriye İç Savaşı başladığından beri 500 bin mülteci kabul eden Ürdün, artık mülteci alamayacaklarını açıklayarak sınırlarını kapatmıştı.

Birleşmiş Milletler görevlileri başlayan saldırıların üzerine Dera şehrini terk ederek insani yardımları ulaştıramayacaklarını açıklamıştı. İnsani yardımların ulaştırılamaması hakkında bugün açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Birleşmiş Milletlerin gönderdiği insani yardımları Suriye’ye ulaştıracaklarını açıkladı.