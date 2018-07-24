BM’den İsrail’e: “Filistinli çocukları serbest bırakın”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zayd Raad el-Hüseyin, İsrail’in gözaltına aldığı Filistinli çocukların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zayd Raad el-Hüseyin, İsrail yetkilileri tarafından insan hakları aktivistlerinin tutuklanmaları ve gözaltına alınmasını eleştirdi.

Cenevre’de düzenlenen Filistinlilerin hakları konferansında konuşan el-Hüseyin, yaklaşık 450 Filistinlinin gözaltında olduğunu belirterek “İsrail’in yargılamayı yerine getirmesi ya da bir an evvel serbest bırakması lazım” açıklamasını yaptı.

BM yetkilisi, “İsrail suçlamaksızın yüzlerce Filistinli çocuğu gözaltına aldı ve İsrail bu konuda insani hakları ihlal etti” dedi.

El-Hüseyin “Yargılama yapmadan çocukları gözaltında tutmak İsrail’in saygı göstermesi gereken uluslararası kanunlara aykırıdır” vurgularını yaptı.