BM’den kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı için açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması hakkında, “Eğer ölümü hakkında bildirilen raporlar doğru ise bu gerçekten şok edici” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması hakkında, “Eğer ölümü hakkında bildirilen raporlar doğru ise bu gerçekten şok edici” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani gerçekleştirdiği basın toplantısında geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında görülen daha sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post çalışanı Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Shamdasani, “Eğer ölümü ve bu olağan dışı süreç hakkında bildirilen raporlar doğru ise bu gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı.

Shamdasani yaptığı açıklamada Türkiye ve Suudi Arabistan’a derinlemesine bir soruşturma yapmaları için çağrıda bulundu.