Bodrum’daki yemek fiyatları vatandaşları şok etti

Yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen turizmin gözbebeği Bodrum’da 10 ay önce açılan Numune Lokantası isimli işletme, menüsündeki fiyatlarıyla şaşırttı. 2 lira 50 kuruşa çorba, 1 lira 75 kuruşa makarna, 5 liraya etli yemek çeşitleri satılan lokanta vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Lahmacun ayranın 90 liraya, tost ayranın 65 liraya, bir şişe suyun 10 liraya, bir bardak çayın ise 5 liraya satıldığı Bodrum’da çorbanın fiyatını 2 lira 50 kuruş, çayın fiyatını 75 kuruş, makarnanın fiyatını 1 lira 75 kuruşa verildiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaz sezonunda bazı bölgelerde uygulanan fahiş fiyatlarla gündeme gelen Bodrum’da Ramazan ve Kurban bayramlarında yerli ve yabancı turistler yüksek fiyatlardan dolayı isyan etmişti. Bazı bölgelerde küçük şişe suyun fiyatı 20 liraya kadar çıkmış, bir lokantada 2 kişilik yemek yemenin maliyeti bin lirayı görmüştü.

Bu fiyatlara inat Bodrum’da hizmet veren Numune Lokantası ise pahalı Bodrum imajı konusunda adeta ezber bozdu. Yaklaşık 10 ay önce hizmete başlayan lokanta lezzet ve fiyat politikası ile dikkat çekiyor. Her gün 25 farklı yemeğin çıktığı lokantada, çorba çeşitleri 2 lira 50 kuruşa, pilav çeşitleri 2 lira 75 kuruşa, etli yemekler ise 5 liraya satıyor. Lokantanın en pahalı yemekleri olan tas kebap ve bahçıvan kebabın fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Çeyrek ekmeğin 25 kuruş, çayın ise 75 kuruş olduğu lokanta self servis olarak hizmet veriyor. Özellikle öğle saatlerinde lokantaya gelen müşteriler ise menüdeki fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Lokantanın daimi müşterileri ise fiyatlardan çok memnun olduklarını vurgulayarak, lokantaya her gün geldiklerini ve fiyatların Bodrum için muhteşem olduğunu belirtti.

"Gelen müşterilerimizde fiyat politikasından dolayı bizi tebrik ediyor"

Lokantanın işletmecisi Erol Büyükpatır, Bodrum’da da ucuza yemek yenilebileceğini göstermek istediklerini ifade ederek, "Burayı açarken böyle bir şey olabileceğini göstermek istedik. Herkesin inanmakta zorlanacağı fiyatlar çıktı ortaya. Bu fiyatlar çok sınırda, fiyat artışlarını da çok hesap etmemiştik. Fiyatlar arttıkça bizde ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz o da kar marjımız olmadığı için. Çok iyi tepkiler alıyoruz vatandaşlardan. Her kesimden her türden müşterimiz var. İşçiden memura, yöneticiden, patronlara kadar her kesimden insan geliyor yemek yemeye. Biz burayı açmaktaki düşüncelerimizden birisi öncelikle yemeğin kalitesi idi. Yemeği servis etmektense, yemeği kaliteli tutmamız gerektiğini düşünerek yola çıktık. Kaliteli yemeği ucuza yemek isteyen insanlar için burayı yaptık. Gözüken o ki başarılı olduk. Gelen müşterilerimizde fiyat politikasından dolayı bizi tebrik ediyor. Bodrum’un fahiş fiyat imajını yıkmış oldu bu fiyatlar. 50 liraya, 60 liraya lahmacun satılırken 2 liraya çorba satmak Bodrum için biraz uygunsuz oldu. Bodrum için bu alternatif bir işletme oldu. Kuruş yeniden hayatımıza girdi. Çeyrek ekmek 25 kuruş. İnsanlar yiye bileceği kadar alsınlar diye bu fiyat. Biraz da tasarruf ve israfı önleme amacı ile ekmeği paralı yaptık. İnsanlar yiye bileceği kadar ekmek alıyor ve israf olmuyor” dedi.