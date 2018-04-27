Bolu’da karayolları taşeron işçilerinden iş bırakma eylemi

Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği’nde yol bakım, onarım ve trafik işaretleme işini yapan firmaya bağlı 44 taşeron işçi, maaşlarının az olduğu ve yemek ücretlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Bolu’da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu Dağı İşletme Şefliğinde yol bakım, onarım ve trafik işaretleme işini yapan firmanın taşeron işçilerinden 44’ü, asgari ücrete çalıştıkları ve yemek ücretlerinin ödenmediğini gerekçe göstererek iş bırakma eylemi yaptı. İşletme Şefliğinin yanında bulunan yeşil alanda toplanan işçiler adına açıklama yapan 4 yıllık taşeron işçi Ergün Kurt, “Dün ihale sonuydu. Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama şirket kabul etmedi. Şartnamede olmadığı için bize asgari ücretle çalışmamızı, asgari ücretle çalışmayanın işi bırakması gerektiğini söylediler. Biz de işi bıraktık. Daha önce belirtilen taşerona kadro olaylarında biz asıl işi yaptığımız halde bulunduğumuz ihale yapım işi olduğu için kadroyu haketmediğimizi söylediler ve biz o zaman da kadroya alınmadık” dedi.

Yemek paralarını kendilerinin karşıladığını ve asgari ücrete çalışmaya zorlandıklarını söyleyen Kurt, “Bizimle aynı işletmede çalışan elektrik firmasında en düz işçi 2 bin 80 liraya çalışırken, biz bin 600 liraya çalışmaya zorlanıyoruz. Ayrıca bizim yemek paramız yok ve cebimizden verdiğimiz için otomatikmen asgari ücretin altında çalışıyoruz. Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama firma kabul etmedi. Bize tazminatlarımızı verin, biz tazminatlarımızı alıp devam edelim dedik ama onu da kabul etmediler. Tazminatlarının kendilerinde saklı olduğunu, daha sonra işten çıkarsak vereceklerini söylediler ama biz 170’i arayıp sorduk. Devletin 170 hattı tarafından biz daha sonra işten ayrıldığımızda firmanın ismi değişiyor ama firma yine aynı firma olduğu için tazminatlarını kendimiz bıraktığımız zaman alamayacağımız söylendi” şeklinde konuştu.

Kurt, 44 kişi başladıkları eylemde şu an 19-20 kişi kaldıklarını ama eylemlerine devam edeceklerini söyledi.