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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59

Boşluktan bodruma düşen kedi yavrularının imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yenicuma mahallesinde bir binanın önündeki boşluktan bodruma düşen kedi yavrularının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.Alınan bilgiye göre, Yenicuma mahallesi Nemlioğlu Mehmet Salih Sokak’ta bir binanın giriş...

Boşluktan bodruma düşen kedi yavrularının imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yenicuma mahallesinde bir binanın önündeki boşluktan bodruma düşen kedi yavrularının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Yenicuma mahallesi Nemlioğlu Mehmet Salih Sokak’ta bir binanın giriş katındaki boşluktan bodrum katına düşen kedi yavrularının sesini duyan çevre sakinleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından binanın bodrum katına inerek 3 kedi yavrusunu bir kova içine koyarak bulundukları yerden çıkardı. Kedi yavrularının annesini de çevrede gören ekipler, yavruları annesinin yanına bırakarak karınlarını da doyurdu.
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