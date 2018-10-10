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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:26

Bosna Hersek’te petrol rafinerisinde patlama: 8 yaralı

Bosna Hersek’in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrindeki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bosna Hersek'te petrol rafinerisinde patlama: 8 yaralı
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Bosna Hersek’in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrindeki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bosna Hersek’in kuzeyinde Hırvatistan’ın sınırında bulunan Bosanski Brod şehrinde bir petrol rafinerisinde yerel saatle 21.30 sularında bir patlama meydana geldi. Patlamada 8 kişi yaralanırken, yaralıların durumu hakkında ise bilgi verilmedi. Yaşanan patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan patlamanın Hırvatistan’dan da hissedildiği ve rafineriden yükselen alevlerin görüldüğü ifade edildi.

(HN-MOŞ-NT-D)

Kaynak: İHA
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