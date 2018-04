Bosna Hersek’te Türkiye sevdalısı 6 bin öğrenci Çocuk Şenliği’nde buluştu

Bosna Hersek’in dört bir yanından gelen 6 bin öğrenci, Zenitsa kentinde gerçekleştirilen Çocuk Şenliği’nde katıldı.

2013 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonunda gerçekleştirilen Çocuk Şenliği’ne Bosna Hersek Federasyonu enstitüsündeki 150 lise ve ilköğretim okulundan Türkçe öğrenen 6 bin öğrenci katıldı.

Türkiye ve Bosna-Hersek’ten 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştirilen programa Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Türkiye ile Bosna-Hersek’ten çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramının 2 anlamı vardır. Bunlardan birisi özgürlük diğeri de çocuktur. Biz bu özgürlüğü sadece Türk çocukları için değil dünyanın her tarafındaki çocuklar için istiyoruz. Bayraklarımız hiç bir zaman yere düşmesin ve her zaman Türk çocuklarının da Bosna Hersek çocuklarının da neşesi daim olsun. Türkiye ve Bosna Hersek her zaman güçlü olsun" dedi.

Salondaki çocukların bayramlarını Boşnakça tebrik ederek konuşmasına başlayan Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Bosna Hersek’te de bu denli coşkuyla kutlanmasının başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının büyük çabaları sayesinde gerçekleşebildiğini söyledi.

“Sırp Cumhuriyeti’nde çocuklar Türkçe de Boşnakça da öğrenemiyor”

Zenitsa Doboy Kantonu Meclis Başkanı Jasmin Duvnjak ise, “Bana ulaşan bilgiye göre bu yıl aramıza ilk defa Srebrenitsalı çocuklar da katıldı. Bu bizim için büyük bir sevinç. Bosna Hersek’te Sırp Cumhuriyeti’nde yaşayan Boşnak çocuklar, bugün ne Türkçe ne de ana dilleri Boşnakça’yı öğrenemiyorlar. Bir gün ülkemizin her yerindeki çocukların hem Türkçe hem de Boşnakça öğrenebilmelerini ümit ediyoruz. Yaşasın vatanımız Bosna Hersek. Yaşasın kardeşimiz Türkiye" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un selamlarını ileten Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ise, "Türkiye ve Bosna Hersek arasında zaten var olan güçlü ilişkiyi Türkçe üzerinden tazelediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Türkçe bir gönül dilidir. Türkçe, Yunus Emre’nin, Sarı Saltuk’un ve Ayvaz Dede’nin dilidir. Siz bu Türkçe’yi daha da güzelleştirecek sizler de Türkçe ile daha da güzelleşeceksiniz" dedi.