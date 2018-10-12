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12 Ekim 2018 Cuma 08:56

Böyle fırıncılar da var

Türkiye’nin bir çok yerinde ekmeğe zam yapılmaması nedeniyle fırıncılar zarar ettiklerini gerekçe göstererek ekmeğin gramajının düşürürken, Trabzon’un Of ilçesinde fırıncılar zam yerine aynı fiyattan sattıkları ekmeğin gramajını...

Böyle fırıncılar da var
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Türkiye’nin bir çok yerinde ekmeğe zam yapılmaması nedeniyle fırıncılar zarar ettiklerini gerekçe göstererek ekmeğin gramajının düşürürken, Trabzon’un Of ilçesinde fırıncılar zam yerine aynı fiyattan sattıkları ekmeğin gramajını arttırdı. Ekmek fırınlarında yapılan denetimlerde üretilen ekmeklerin gramajlarının fazla çıkması nedeniyle Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu fırıncıları plaket ile ödüllendirdi.

Of Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Of’ta faaliyet gösteren fırınlarda yapılan denetimlerde üretilen ekmelerin gramajlarının fazla olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Of’un merkez ve mahallelerinde faaliyet gösteren ekmek fırınları belirli aralıklarla denetleniyor. Denetimlerde fırınların hijyenlerine ve ürettikleri ekmeklerin gramaj denetimi yapılıyor.

Of’ta faaliyet gösteren 25 fırında yapılan denetimler sonucunda 1,50 TL’ye satılan ve 300 gram olması gereken ekmeklerin tüm fırınlarda 320 - 330 gram olduğu görüldü. En son 2017 yılının Şubat ayında zam aldıklarını ifade eden fırıncılar “Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıda bizler de üzerimize düşen görevi yapmanın gayretindeyiz. A’dan Z’ye tüm üretim kalemlerimize zam geldi. Ancak bizler yılsonuna kadar zam talep etmeyeceğiz” dediler.

Yapılan denetimlerde fırınlarda üretilen ekmeklerin gramajlarının olması gerekenden fazla çıkması üzerine durumu Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’na ilettiklerini ifade eden Zabıta Müdürü İsmail Hakkı Sarıalioğlu “Her ay düzenli olarak ilçemizde faaliyet gösteren 25 fırınımızda denetimler yapıyoruz. Bu hafta yaptığımız denetimlerde gramajların fazla çıkması dikkatimizi çekti. Konuyu sayın başkanımıza arz ettik. Başkanımız da fırıncılarımızın ödüllendirilmesini istedi” ifadelerini kullandı.

Belediyeye davet edilen fırıncılara Başkan Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edilirken törende konuşan Başkan Sarıalioğlu, denetlenen tüm fırınlarda gramajın fazla çıkmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek “Fırınlarınızda hem hijyen hem de gramaj hassasiyetlerini yerine getirmiş olmanızdan ve fırınlarınızda en küçük bir aksilik olmamasından dolayı hepinize teşekkür ederim. Fırıncılık gramla yerine getirildiği için bu işi hakkıyla yapmak ve hakka razı olmak daha ön plandadır. Of’ta hiçbir fire verilemesi beni çok mutlu etti. Burada teşekkürümüzün anısına da sizlere plaket vermek için toplanmış bulunmaktayız. Ülkede ekonomik kriz içerisindeyiz her şeye zam geldiği gibi una da zam gelmiş olmasına rağmen ekmeğe zam yapmayıp aynı fiyattan sattığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkedeki bu sıkıntılı duruma hep beraber savaş açıp altından kalkmalıyız. Hepinize buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum ve hepinizi kutluyorum” diye konuştu.
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