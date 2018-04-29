Boyoz Festivali’nde renkli görüntüler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenen “Boyoz Festivali”, kent yaşamına farklı bir heyecan kattı. Gündoğdu Meydanı’ndaki etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi on binlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulundu. Kordon’da temiz hava ve güneşin tadını müzik eşliğinde çimlerde boyoz yiyerek çıkaran kentliler, kah şarkı söyledi, kah dans etti.

Bazıları onu "İzmir böreği" olarak anıyor. Yaklaşık 600 yıllık tarihi geçmişiyle İzmir’in vazgeçilmez lezzeti “boyoz”, sadece kentlileri değil İzmir’e gelip de tadına bakan herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Kentin simge lezzeti haline gelen, ünü uluslararası boyutlara ulaşan boyoz, tadına doyum olmayan festivalle bu yıl yine hem damaklarda hem de belleklerde iz bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Radyo Romantik Türk projesi ile düzenlenen 4. Boyoz Festivali, boyozseverleri Gündoğdu Meydanı’nda buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen vatandaşlara on binlerce boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na gelerek vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkıları eşliğinde çimler üzerinde boyoz yiyen İzmirliler, İzmirli olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "İşte bu yüzden İzmir" dedi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti.

Boyoz yeme yarışması

Festival katılımcılarına seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Peş peşe gerçekleştirdiğimiz festivallerle hem kent içerisindeki aileleri, hemşehrilerimizi hareketlendiriyor ve eğlendiriyor hem de civar kentlerden gelen, hatta yurt dışından gelen konuklarımızı ağırlayarak onlara İzmir’i tanıtıyoruz. Bunun karşılığında hem İzmir’e hareket geliyor hem de ekonomiyi ayağa kaldırmış oluyoruz. Bugün aynı zamanda Urla’da Enginar Festivali, Ahmetli’de Yörük Festivali, Tire’de Giritli Festivali var. Herkes nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor ve hoşça vakit geçiriyor. İzmir, festivallerle büyüyor. İzmir’de insanlar kaynaşıyor; barışa, kardeşliğe katkı veriliyor" dedi.

Festivale katılan vatandaşlar da boyozu çok sevdiklerini, festival sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi. Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincilerine tablet hediye edildi. Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ’lerinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hem tadını hem de eğlencesini unutamayacağı bir şenlik yaşadı.