Bozbey Halk Günü’nde vatandaşı dinledi

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk Günü’nde 147 kişiyle bir araya gelerek hepsini ayrı ayrı dinledi.

Başkan Mustafa Bozbey, belli aralıklarla düzenlenen Halk Günü’nde de vatandaşlarla görüşüyor. Nilüfer “Barış Meclisi”nde düzenlenen Halk Günü’nde Başkan Bozbey, bir günde 147 vatandaşla görüştü. Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Halk Günü’nde vatandaşlar, talep ve sıkıntılarını dile getirirken, görüşmeye gelen dernek ve sivil toplum kuruluşları da projelerini hayata geçirebilmek için destek istedi. Spor kulüpleri de, başarılarını Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Vatandaşların mahallelerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için ilgili birimlere talimat veren Başkan Bozbey, görüşmelerde işsizlik meselesinin de ön plana çıktığını vurguladı. Nilüfer Belediyesi bünyesinde bulunan İş Ofisi aracılığıyla geçen yıl iş arayan yaklaşık 600 kişiyi iş verenle buluşturarak iş sahibi olmalarına imkân sağladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “İşsizlik oranları bu yıl da yükseliyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizim de bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek. Bunlar elbette yeterli değil. Türkiye’nin ekonomik sıkıntısını da düşündüğümüzde, inanıyorum ki önümüzdeki süreçte işsizlik meselesine çözüm bulunabilmesi için farklı atılımlar olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu talep ediyoruz. İşsizlik meselesinin insanları, evlerine ekmek götüremeyecek bir duruma getirmesi bizleri üzen bir durum” şeklinde konuştu.

İşsizlik meselesinin eğitimle aşılabileceğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bunun için de Türkiye’deki eğitim sisteminin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“Bazı meslek gruplarının ‘Ne iş olursa olsun yapmak istiyorum’ demesi, aslında Türkiye’de eğitim sisteminin de değişmesi gerektiğini, özellikle üniversitelerdeki eğitim sisteminin revize edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sadece standart konularda eğitimin verilmesi, işverenin iş gören, iş arayanın da iş bulamaması durumunu getiriyor. Üniversitelerin artık dünyayı yakalayacak, değişik hizmet sektörlerini ortaya koyacak ve dünyayla entegre olabilecek iş alanlarına doğru eğitimlerini kaydırmaları gerekiyor. Bunu, sanat ve teknik okullardan da bekliyoruz. İşte o zaman işveren, sağlıklı hazır bir iş gücü bulmuş olacak. İş arayan da hemen işe başlayabilir duruma gelebilecek. Bu, eğitimle çözülebilecek bir olaydır.”