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11 Ekim 2018 Perşembe 11:02

Bozbey: “Kent kimliğinin yaşatılması gerekiyor”

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında Misi Köyü’ne lâyık görülen ‘Yılın Köyü Ödül Tescil Belgesi’ni Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e takdim etti.Nilüfer’in tarihi...

Bozbey: 'Kent kimliğinin yaşatılması gerekiyor”
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Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında Misi Köyü’ne lâyık görülen ‘Yılın Köyü Ödül Tescil Belgesi’ni Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e takdim etti.

Nilüfer’in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgesi Misi Mahallesi (Gümüştepe), Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2018 kapsamında “Yılın Köyü” ödülüne lâyık görüldü. Nilüfer Belediyesi ödülü İzmir’de düzenlenen törende aldı. Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’nde ziyaret ederek ödül tescil belgesi takdiminde bulundu. Ziyarette Yaşayan Şehirler Platformu Etkinlikler Koordinatörü Gökhan Yıldız ileNilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da yer aldı.

"Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri" kategorisinde Misi Mahallesi’ne verilen "Yılın Köyü" ödülünün gurur verici olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, kent kimliğinin yaşatılması gerektiğine dikkat çekti.

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın da Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti.
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