Bozbey kirişleri çatlayan apartmanı inceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle’de kiriş ve beton blokları çatlayan binada incelemelerde bulundu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle bölgesinde geçen hafta giriş katındaki kiriş ve beton blokları çatladığı için tahliye edilen 6 katlı binanın yol açtığı risklerin ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Yıkılma tehlikesi sebebiyle çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alınan binayla ilgili Nilüfer Belediyesi de gerekli adımları atıyor. Nilüfer Belediyesi’nden teknik ekip binada incelemelerde bulanarak binanın yıkılması yönünde rapor hazırladı. Rapor Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderildi. İl Müdürlüğü, riskli yapı tespiti onayı verdiğinde Nilüfer Belediyesi ekipleri de binayı yıkacak.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilgili müdürler ve teknik heyet ile birlikte Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki binada incelemelerde bulundu. Bozbey, teknik ekip ve site yöneticileriyle bir araya gelerek bilgi aldı. Binanın çok riskli olduğunu ve çevreye zarar verilmeden en kısa sürede yıkılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Bozbey, ilgili müdür ve ekiplere talimat verdi.

Başkan Mustafa Bozbey inceleme sonrası yaptığı açıklamada konunun aciliyetine dikkat çekerek, “Binayı inceledik. Etrafındaki yapılar da tedbir maksadıyla boşaltıldı. 1996 yılında yapılmış bu binanın oturulamaz olduğunu gördük. Kolonların ve kirişlerin belli noktalarda patlamış olduğu görülüyor. Binanın bir an önce yıkılması gerekiyor. Bu konuda raporlar hazırlandı. Yıkım kararı bir an önce alınacak ve yıkım işlemleri başlayacak. Aynı parselde iki bina daha var. Teknik inceleme ve karot testlerinden sonra bu binalarla ilgili de karar verilecek. Buradaki bütün binaların yıkımında Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan yararlanılacak. Böylece vatandaşları mağdur etmeden ilgili bakanlığın verdiği destekleri de hak sahiplerinin lehine kullanarak adımlar atacağız” dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ileten Başkan Bozbey, “Bu tür yapıların Bursa genelinde olması muhtemel. İnsanlarımız zaman zaman kolon ve kirişlerin patladığını görüyor, ama buna rağmen oraları sıvayıp yok etmeye çalışıyor. Bu gelecekte büyük bir risk teşkil edebilir. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu tür durumlarda teknik inceleme yaptırın. Çünkü orada can yaşıyor” dedi.

Başkan Bozbey daha sonra bölgedeki diğer riskli binalarda da incelemelerde bulunarak bilgi aldı.