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14 Ekim 2018 Pazar 09:17

Bozuk oyuncakları tamir edip fakir çocukları sevindiriyor

Bursa’da yaşayan hayırsever vatandaş, bozuk oyuncakları onararak fakir çocukları sevindiriyor.Orhangazi ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Muammer Kavazoğlu, bir yıl önce bir çöp konteynırının kenarında gördüğü 30 bozuk oyuncağı...

Bozuk oyuncakları tamir edip fakir çocukları sevindiriyor
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Bursa’da yaşayan hayırsever vatandaş, bozuk oyuncakları onararak fakir çocukları sevindiriyor.

Orhangazi ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan Muammer Kavazoğlu, bir yıl önce bir çöp konteynırının kenarında gördüğü 30 bozuk oyuncağı alıp evde tamir etti. Daha sonra tamir ettiği oyuncakları durumu olmayan ailelerin çocuklarına hediye etti. Oyuncakları hediye edince çocukların gözündeki mutluluğu görüp bu işi devam ettirme kararı aldı. Bu iş için "Atma, çocuklara umut olsun" adlı proje başlattı. Başlattığı bu projeyi de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kavazoğlu’nun projesi o kadar sevildi ki Türkiye’nin her yerinden bozuk oyuncak gelmeye başladı.

Muammer Kavazoğlu, bir yılda annesiyle birlikte 2 bin 50 bozuk oyuncağı tamir edip Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki fakir çocuklara gönderdi. Kavazoğlu’nun başlattığı bu projeye Marmara bölgesinde destek veren bir çok market, bozuk oyuncakları toplamak için kumbaralar oluşturdu. Kiraladığı dükkanında kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan Muammer Kavazoğlu, “Bir gün eve giderken çöp konteynırının yanına çok sayıda bozuk oyuncak atıldığını gördüm. Bunları alıp eve götürdüm, ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Tamir ettiğiim oyuncakları çevremdeki çocuklara hediye ettim. Hediye ettiğim çocuklardaki mutluluğu ve gözlerindeki sevinci görünce bunu devam ettirmeliyim diye düşündüm. B işi projeye dökerek devam ettirmeye başladım. 2 bin 50 bozuk oyuncağı tamir ederek Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki çocuklara gönderdim. Tamir ettiğim oyuncakları okullara, derneklere, kurslara, talepte bulunan kurum ve kuruluşlara gönderdik. Şimdi Hatay’a 400’e yakın oyuncak göndereceğiz. Reyhanlı’da bir yetimler yurdu var. Bizimle irtibata geçip oyuncak istediler. Biz de oyuncaklarımızı hazırladık. Yakın zamanda yollayacağız. Talep sırasına göre yolluyoruz” dedi.
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