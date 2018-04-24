Bozüyük halk pazarında son gün

Bozüyük’te her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan açık halk pazarında son kez sergi açıldı.Eski kapalı pazarın yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesinin ardından pazarcı esnafı 6 Ocak 2015 tarihinden itibaren Abdullah Sokak üzerinde...

Bozüyük’te her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan açık halk pazarında son kez sergi açıldı.

Eski kapalı pazarın yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesinin ardından pazarcı esnafı 6 Ocak 2015 tarihinden itibaren Abdullah Sokak üzerinde sergi açıyordu. Tamamlanan yeni kapalı pazar ile esnaf ve vatandaşların çilesi sona ermiş oldu. Bozüyük açık halk pazarında esnaflar bu gün son kez sergi açarken vatandaşlar da son alış verişlerini yaptılar. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yoğun çaba ve gayretleriyle yaklaşık 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kapalı pazar 28 Nisan Cumartesi günü faaliyete geçiyor.

Eski kapalı pazarın çatısı 2014 yılı Aralık ayının son günlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaşanan afet nedeniyle esnafların mağdur olmaması adına ivedilikle duruma el attı. Seçim vaadleri arasında yer almamasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle çöken kapalı pazar yapımını öncelikleri arasına aldı. Ekonomik alt yapının oluşturulmasının hemen ardından da kısa sürede inşaat çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 10 ay gibi kısa bir sürede de tamamlanarak hazır hale geldi.

Yeni Mahalle Şenkal Caddesi üzerinde eski kapalı pazarın bulunduğu alana yapılan yeni kapalı pazar yerinde 14 bin 250 metrekare kapalı alan içerisinde tuhafiye bölümü, sebze - meyve bölümü, dükkân ve kiralanabilir alanlar bulunuyor. Bozüyüklülere uzun yıllar hizmet verecek olan modern kapalı pazar yeri; Pazarcı esnafı ile tüketiciyi, daha iyi denetlenen sağlıklı ve modern bir alışveriş ortamında bir araya getirecek. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar pazarın kısa sürede tamamlanması noktasında gösterdiği gayret ve çabalardan dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkürlerini ilettiler.