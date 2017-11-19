Bozüyük’te AK Parti 5. Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı AK Parti 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katıldı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen kongreye AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin, diğer il ve ilçelerden gelen çok sayıda AK Parti üyeleri katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Divan’ın oluşturulmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İlk olarak konuşan Kadın Kolları Başkanı ve Başkan Adayı Gülcan Bayraktar, kadınların mücadelesini bir hak mücadelesi olarak gördüklerini söyledi. ’Eğer kadın mutlu ise ülke de mutludur’ diye Bayraktar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kadınları dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez. Bunun bilincinde olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kadının her alanda önünü açarak destek olmuştur. Partimizin hak ve inanç özgürlüğü politikası ile kadınlarımız başörtüsü ile meclise girebilmiştir. Kadının kafasındaki örtü ile değil, kafasının içindeki fikirler ile; üzerindeki elbise ile değil, yüreğindeki inanç ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye kadınları tarih boyunca istiklal mücadelelerinde daima ön safta yer almışlardır. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev alan kahraman kadınların geride asla unutulmayacak biz kadınlara rehber olacak bir miras bırakmışlardır. İşte o mirasın eseri olan 15 Temmuz gecesinde bir millet ayağa kalkmıştır. Kadını ile erkeği ile kendilerini siper etmişlerdir. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizde sesimizin yettiği en yüksek tonla diyoruz ki; başaramayacaksınız, birliğimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı elde edemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız. Biz inanıyoruz ki kadınlar birlik olursa dünyayı ele alırlar. Birlik olacağımızı ümit ederek kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

"Erkekler kadar kadınlarda yanımızda"

Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, “Bu teşkilatta yer alan herkes şunu bilsin. 15 Temmuz’da yaşamış olduğumuz o darbe olayında ben şuna inandım ki erkekler kadar kadınlarda bizim yanımızda. Nasıl Çanakkale Savaşı’nda o namlunun, tüfeklerin üzerine örtü atarak bu mermileri yetiştiren kadınlar ne ise bugün sizlerde aynı güç ve kuvvetle 15 Temmuz darbe olaylarında bu ülke için yanımızda yer aldınız. Allah hepinizden razı olsun. Başta bir önceki yönetime ve daha önceki yönetimde başkanlık yapmış tüm değerli üyelerimize ve yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni seçilmiş olan yönetimimiz ile birlikte daha iyi hizmetlere, daha nice başarılara, daha iyi ilişkilere taşıyabilmek için var gücüyle çalışacağına emin olarak şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Kadına olan ayrımcılığı kaldırdık"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise partililere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2011 yılında milletvekili adayıydım. 2015 yılında da milletvekili adayı olarak sizlerle birlikte tüm kadın kolları, gençlik kolları ile birlikte seçim çalışmaları yaptık. 2011’den bu güne kadar Bozüyük Kadın Kollarında görmüş olduğum farkındalık ve teşkilatlanmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beraber program yapabilme, beraber yeni projeler üretebilme konusunda gerçekten kadın kollarımızın katkısını hissediyorum. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde devam eder. 2002 yılından bugüne eğer bir takım konuları başarabiliyorsak, milletimizin karşısına çıktığımız zaman anlattığımız anlatacağımız projeler oluyor ise işte bu başarı hepimizin başarısı. Türkiye’de 2002 yılında Ak Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar kadınlar için yapmış olduğu çok önemli icraatlarımız var. En önemlisi kadına olan ayrımcılığı kaldırdık. Şuanda bulunduğumuz zamanın kıymetini bilmek için daha fazla çaba vermemiz lazım. Ümit ediyorum ki birlik ve beraberliğimiz oldukça bu ülkenin sırtını kimse yere değdiremeyecek. Daha çok çalışacağız, daha çok başaracağız. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”



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Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Üyeleri Zehra Kaplan, Sadiye San, Suna Ünal, Münevver Urhan, Dilek Kaynak, Kadriye Güzel, Günay ARI, Sevcan Gücen, Halime Ertekin, Rabiye Emir, Nezahat Avcıoğlu, Urkiye Çolak, Gülşen Ertosun, Emine Çelik, Aydak Karakaş, Nurten Çoban, Özlem Erçetin, Zeynep Özkara ve Sevgi Sümürken’den oluştu.