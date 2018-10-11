Brezilya’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ırkçı Bolsonaro liderliğe koşuyor

Brezilya’da yapılan bir anketin sonuçları ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni Jair Bolsonaro’nun kazanacağını öne sürdü. Sao Paulo’da konser veren İngiliz şarkıcı Roger Waters’ın konserinde Bolsonaro’ya ’faşist’ demesi sonucu konserde kavga çıktı.

Brezilya’da geçen hafta gerçekleştirilen seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması sonucu seçim ikinci tura kalmıştı. Ülkede yapılan bir anket ikinci turun galibinin ilk turda yüzde 46 oy oranı elde eden Jair Bolsonaro olacağını ön gördü. Anket sonuçları Bolsonaro’nun 28 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde yüzde 58 oranında oy elde edeceğini kaydetti. İkinci Turda Bolsonaro’nun karşısına çıkacak olan Fernando Haddad’ın ise yüzde 42 oranında oy alacağı belirtildi.

Uzmanlar ise anketin ancak yüzde 2’lik bir sapmaya uğrasa da Bolsonaro’nun cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağına kesin gözüyle bakılabileceğini açıkladı. Seçimlerin ilk turunda üçüncü olan merkez sol partisi lideri Ciro Gomes’in, Bolsonaro’ya karşı yapılacak ikinci turda Haddad’a destek vereceklerini açıklamasına rağmen anketlerden çıkan sonuç sürpriz olarak yorumlandı.

Efsane şarkıcı Roger Waters da seçim tartışmalarına dahil oldu

Öte yandan Efsane İngiliz şarkıcı Roger Waters da Brezilya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine dahil oldu. Şarkıcının seçimin ilk turundan sonra Bolsonaro aleyhine Sao Paulo konseri sırasında söylediği, "Domuzlarla savaşmak için mücadele etmenin bir yolunu bulmak zorundayız” sözleri sonucu konser alanında arbede yaşanmasına yol açtı.

Waters konseri sırasında dev ekrana aralarında Putin ve Trump’ın da adlarının yer aldığı bir liste koydurarak “Faşizm yükseliyor” diye bir metin eklettirdi. Saniyeler sonra bu metne Bolsonaro ismi de eklendi. Bunun üzerine konser alanında bulunan Bolsonaro destekçileri "Ele Nao (o değil)" şeklinde çığlıklar attı. Küçük bir grup ise "Lanet olsun Roger, sen şarkılarını çal" diye pankart açtı. Bunun üzerine pankartı açanlarla ile diğer izleyiciler arasında kavga çıktı. Güvenlik ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti.