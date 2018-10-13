Brezilya’daki seçimler ülkeyi karıştırdı

Brezilya’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun kazanmasının ardından ülkede kadınlara ve muhaliflere yönelik şiddetin arttığı öğrenildi. Saldırılar sonucu bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Brezilya’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yüzde 46 oy oranı ile aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazandı. Herhangi bir partinin çoğunluğu elde edememesi sebebiyle seçim ikinci tura kalsa da ülkede Bolsonaro’nun ikinci turdan zaferle çıkacağına kesin gözü ile bakılıyor. Öte yandan, Brezilya sokaklarında seçimin olası sonuçları sebebi ile kadınlara ve muhaliflere yönelik şiddetin arttığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin bile Bolsonaro’nun zaferinden korktuklarını açıkça duyurduğu belirtildi. Uzmanların ise aşırı sağcı liderin seçilmesinin sokaklardaki şiddet eylemlerini meşrulaştıracağı yönünde tespitlerinin olduğu kaydedildi.

Bolsonaro’nun seçmenlerinden birini azarladığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü

Bahia eyaletinde bir kişinin Bolsonaro’nun seçmenlerinden birini azarladığı gerekçesi ile bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi. Bolsonaro ise olaydan sonra yaptığı açıklamada basını yalan haber yapmak ile suçladı. Julyanna Barbosa isimli bir muhalifin ise Rio de Janerio’nun batısındaki Nova Iguaçu’da bir otobüste saldırıya uğradığı belirtildi. Kafasına 10 dikiş atılan Barbosa’nın ilk ifadesinde, “Birisi kafama demir çubukla vurdu. Düştüm ve herkes üzerime çullandı. Kimse bir şey yapmadı” şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Curitiba’daki bir üniversite kampüsünde, Kırsal Olmayan İşçi Hareketi (MST) üyesi bir kadının “Bolsonaro’ya hayır” dediği için dayak yediği kaydedildi.

Brezilya Araştırmacı Gazetecilik Derneği yaptığı açıklamada, seçimler ile ilgili devam eden davalar hakkında bildi verdi. Açıklamada 126 gazeteci davası, 137 dijital saldırı davası 62 fiziksel saldırı davası ve 62 de değişik yollardan saldırı davasının olduğunu belirtti.

“Saldırılardaki artış kesinlikle tahmin edilebilirdi”

Rio de Janerio Eyalet Üniversitesi’nden sosyolog Ignacio Cano ise gündemi, “Bolsonaro’nun hareketleri memnuniyetle karşılanıyor, bu da durumu çok hassas bir hale getiriyor. Saldırılardaki artış kesinlikle tahmin edilebilirdi, çünkü gerçekleşen her şey, halkoyuyla meşrulaştırılmış hissedilen en geri ve hoşgörüsüz sektörleri güçlendiriyor" şeklinde değerlendirdi.

Yazar Anderson França ise, “Kadınlara, eşcinsellere, siyahlara ve favelaların (gecekondu mahalleleri) sakinlerine karşı yapılan nefret söylemleri insani anlamda endişe edici bir hale geldi” sözlerini kullandı.