Brunson’ın Avukatı Halavurt: "Müvekkilim Türkiye’ye geri dönebilir”

ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’a verilen hapis cezasının ’usul ve yasaya aykırı olduğu’ iddiasıyla istinafa başvurulurken, Brunson’ın Avukatı İsmail Cem Halavurt, "Müvekkilimiz ilerde Türkiye’ye dönmek isteyebilir. Bu kararın onun hayatında bir engel teşkil etmemesini istemiyoruz” dedi.

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının ’usul ve yasaya aykırı olduğu’ iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

"Brunson Türkiye’ye geri dönebilir”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuyu değerlendiren Avukat İsmail Cem Halavurt, "Müvekkilimizin başından beri beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mahkeme her ne kadar cezayı indirmiş olsa da ceza verilen hususları kabul etmiyoruz. Verilen ceza kapsamında ciddi ithamlar var. PKK ve FETÖ’ye yardım ettiğini kabul etmemiz mümkün değil. Eğer bu karar kesinleşirse misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir kısmı terör faaliyetleri kapsamına alınabilir. Bu da din ve vicdan hürriyetini ihlal eden bir uygulamaya yol açabilir. Ayrıca müvekkilimiz ilerde Türkiye’ye dönmek isteyebilir. Bu kararın onun hayatında bir engel teşkil etmemesini istemiyoruz” diye konuştu.