Brunson’ın evinin kapısı kapatıldı, sokağı sessizliğe büründü

ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın tahliyesi ve Türkiye’den ayrılmasının ardından evinin kapısı kapatılırken, 2,5 ay boyunca hareketli günlerin yaşandığı sokağı da sessizliğe büründü.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken geçen 25 Temmuz’da tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson, dün yapılan dördüncü duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. 2,5 ayı aşkın bir süre de ev hapsinde kalan Brunson, kararla birlikte serbest kaldı ve akşam Adnan Menderes Havalimanı’ndan eşi Norine Brunson ile birlikte ülkesine dönmek üzere İzmir’den ayrıldı. Brunson çiftinin gitmesiyle birlikte aylardır hareketli günler yaşayan ve dünyanın gözünün çevrildiği Alsancak’taki evi ve sokağı da sessizliğe büründü. Brunson’ın oturduğu Saygun Apartmanı’ndaki evinin kapısı kapatılırken, balkonunda Türk bayrağı asılı kaldı.

Olağanüstü durum karşısında ilk zamanlarda şaşkınlık yaşayan mahalle halkı, Brunson’ın gitmesiyle emniyet birimleri ve gazetecilerin de gitmesiyle sokakların sessiz kaldığını söyledi.

“Polislerimiz merak etmesin güvenlik artık bizde”

20 yıldır Brunson’ın oturduğu sokakta yaşayan Ümit Altaç, “2,5 aydır bu mahalle tarihi günler yaşadı. Polisimizle terörle mücadelesi, istihbaratı buradaydı. Brunson sonunda ülkesine gitti, mahalle olarak da rahatlamış bulunuyoruz. En azından üstümüzden bir yük kalktı, çünkü her an her şey olabilirdi. Güvenlik üst düzeydeydi, her gün farklı durumlarla karşı karşıya geldik. Gitmesi bizim için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Güvenlik ekiplerimiz hepsi giderken vedalaştılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onlar burada olduğu sürece biz de komşu olarak çayımızı, kahvemizi paylaştık, elimizden gelen her şeyi sağladık. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Başta Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvete, Yunus polislere, tüm emniyet birimine çok teşekkür ediyoruz. Merak etmesinler bundan sonra güvenlik bizde” dedi.

“24 saat polis ve gazeteciler burada nöbet tuttular”

Mahalle sakinlerinden Demirhan Övül ise şunları söyledi:

“Sokakta büyük bir sessizlik var. Dün akşamki halinden eser yok. Biz 2,5 aydır gürültüye alışmıştık. Kendisini tanıyorduk ama papaz olduğunu bilmiyorduk. Yakın diyaloğumuz yoktu ama selamlaşırdık. 2,5 ay özel hareket, bütün polislerin burada olması evimize rahat girip çıkamıyorduk. Bir misafirimiz gelecek zor oluyordu. Allah’tan gitti, vatana millete hayırlı olsun. Kurtulduk, biz kurtulduk. Bir Brunson dediler, doları fırlattılar, gitti hayırlısı olur ülkemiz için inşallah. Gitti, 24 saat basın mensupları buradaydı, polislerimiz buradaydı. Bütün herkes yoruldu, bir kişi için bütün herkes 2,5 ay burada nöbet tuttular. Gazetecileri görüyorduk, arabaların içinde yatıyordu, mahvoluyordu. Özel harekat polisleri Allah var her tarafta, nereden çıktıkları belli değil çok iyiydi. Güvenlik olarak ben böyle bir güvenlik görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Ama bir insan için bunların olması vallahi bizi üzdü.”