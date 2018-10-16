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16 Ekim 2018 Salı 17:12

Brunson:"Muhtemelen, şu an Türkiye’de en nefret edilen adamlardan biriyim"

Amerikalı Rahip Andrew Brunson ABD’de katıldığı bir Tv programında, şu an Türkiye’de en nefret edilen adamlardan biri olduğunu düşündüğünü söyledi.Amerikalı Rahip Andrew Brunson, ABD’nin ABC televizyon kanalında yayınlanan Good Morning...

Brunson:'Muhtemelen, şu an Türkiye'de en nefret edilen adamlardan biriyim'
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Amerikalı Rahip Andrew Brunson ABD’de katıldığı bir Tv programında, şu an Türkiye’de en nefret edilen adamlardan biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Amerikalı Rahip Andrew Brunson, ABD’nin ABC televizyon kanalında yayınlanan Good Morning America (Günaydın Amerika) programına katıldı. Programda konuşan Brunson," Muhtemelen, şu an Türkiye’de en nefret edilen adamlardan biriyim" dedi.

Büyük oğullarının doğum gününde gerçekleşen ilk tutuklanmanın o ve karısını şok ettiğini söyleyen Brunson, "Türkiye’ye gitme amacımız, insanlara İsa Mesih’i anlatmaktı. Bunu çok açık bir şekilde yaptık ve hiçbir zaman politik bir şeye katılmadık" dedi.

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz Cuma 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen ve hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakılmış, yurt dışı yasağı da kaldırılmıştı. Aynı gün bir ABD askeri uçağına binen Brunson Cumartesi günü Amerika’ya indi ve ardından Başkan Donald Trump ile görüştü. Trump ile birlikte dua eden Brunson ABC kanalına, "Eşim ve ben her Başkan için da ediyoruz ama bunu daha önce oval ofiste yapma şansımız hiç olmamıştı" dedi.

Türkiye’de iki yıl kaldığı hapishane hakkında konuşan Brunson, "Hapishanede kaldığım sürede, akıl sağlığımı korumak için sürekli dua ederek hayatta kaldım" açıklamasında bulundu. Hapishanede başlangıçta hücre hapsinde tutulduğunu, daha sonra 8 kişilik koğuşta 19 kişi ile birlikte kaldığını ifade eden Brunson, dil, kültür ve din ayrılıklarıyla tecrit edildiğini, kendisine karşı suçlamalar düşünüldüğünde fiziksel güvenliğiyle ilgili olarak giderek daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Brunson, "Yaşadıklarımız bize acı verse de, Tanrının bunu Türkiye’yi kutsamak için kullandığını düşünüyorum. Şu an Türkiye için dua eden milyonlar var" dedi.
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