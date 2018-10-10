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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:36

BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yerli ve milli üretimi destekliyoruz"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yerli ve milli üretimi desteklediklerini söyledi.

BTK Başkanı Karagözoğlu: 'Yerli ve milli üretimi destekliyoruz'
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yerli ve milli üretimi desteklediklerini söyledi.

Samsun’da telefon ve tablet üretimi yapan bir firmayı ziyaret eden BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, firmanın CEO’su Uygar Saral eşliğinde fabrikayı gezdi. Yerli üretimdeki gelişmelerin sevindirici olduğunu belirten Karagözoğlu, "Samsun’da böyle bir oluşumun olması gurur verici bir tecrübe. Daha büyük işler başaracaklarına inanıyorum. Biz de yerli ve milli üretimi destekliyoruz. AR-GE faaliyetlerine ağırlık vereceğine inanıyoruz. Millileşme hamlesini yerinde buluyoruz. Bu yatırımlarla paramız kendi ülkemizde kalacak" dedi.
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