BTSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Oda hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak dev projeleri yeni dönemde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “İş dünyamızın en önemli yapı harcı, birlik ve beraberliğidir. Ortak akılla kentimizi ve ülkemizi hedeflerine kararlılıkla ulaştıracağız” dedi.

Başkan Burkay, 40 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası kimliğine sahip olan BTSO’da, seçimlerin Bursa iş dünyasına yakışır nitelikte tamamlandığını söyledi. BTSO’nun gücünü örnek birlikteliğinden aldığını belirten Burkay, “Geride kalan 5 yılı bir günü bile boş geçmeden tamamladık. Rekabet koşullarının daha da zorlaştığı bir döneme, bulunduğumuz coğrafyayı saran ateş çemberine, ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen tüm şer odaklarına ve engellere rağmen; milletimizin refahına, kentimizin ve ülkemizin istikbaline yatırım yapmaktan asla taviz vermedik” şeklinde konuştu.

“İnsana yatırım önceliğimiz olacak”

Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak olan yeni meclisle birlikte Bursa ekonomi tarihinin kilometre taşları arasında yer alacak eserlerin de açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Burkay, “Başta TEKNOSAB olmak üzere ve 4 farklı alanda planladığımız KOBİ OSB, Bursa’mızın sanayi ve ticari hayatına yeni bir soluk getirecek. Mükemmeliyet merkezleriyle kent ekonomisinin vizyonunu değiştiren BUTEKOM, Uludağ’daki dönüşüme liderlik eden UYEM ve alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alacak olan GUHEM’i de inşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Yeni dönemde Bursa’mıza yeni fuar merkezi kazandırmayı da hedefliyoruz. Ayrıca, insanımıza yatırım da öncelikli hedeflerimiz arasında olacak” ifadelerini kullandı.

“Ramazan’da birlikte olalım”

BTSO Başkanı Burkay, hayırsever iş adamlarının ve Bursa’ya değer katan kuruluşların katkısıyla 5 yıl önce başlattıkları Ramazan’da Birlikte Olalım, Kampanyası’nı bu yıl 6’ncı kez düzenleyeceklerini belirtti. İftar sofralarında bugüne kadar 300 bini aşkın vatandaşı ağırladıklarını dile getiren Burkay, “Bursa iş dünyası ve vatandaşlarımız bu yıl da aynı masa etrafında tek yürek olmaya devam edecek. Bu yıl da hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle 2 farklı noktada 60 bin hemşehrimizle iftar yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Güçlü yarınlar için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, yeni dönemin ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Geride kalan 5 yıllık dönemde BTSO ve Bursa’mızın kaydettiği gelişme hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenen 134 meclis üyemiz, kentimizi daha güçlü yarınlara hazırlamak adına yeni bir yolculuğa başlıyor. Ortak akıl ve istişare kültürünün merkezi olan BTSO Meclisi’miz, bu yeni dönemde de Bursa ve ülke ekonomisine yön verecek çok önemli kararlar alacaktır” ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, konuşmaların ardından Meclis Başkanı Ali Uğur ile birlikte Meclis eski Başkanı Remzi Topuk ile önceki dönemde görev yapan Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Vergi rekortmenlerine ödül

Meclis Toplantısı’nın ardından Oda’nın ev sahipliğinde Bursa Vergi Dairesi tarafından “Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri ve Gönüllü Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün de katıldığı törende konuşan Başkan İbrahim Burkay, Bursa’nın gerek üretim ve ihracat değerleri gerekse de sanayi ve istihdam katkısıyla Türkiye ortalamasından daha yüksek bir performans sergilediğini söyledi. Kentin ‘Merkez Bütçe’ye katkısının son 5 yılda yüzde 120 arttığına işaret eden Başkan İbrahim Burkay, “Bursa sanayisinin ekonomideki payı yüzde 46’ya yükseldi. Kentimizin dış ticaret fazlası 2017 yılında 5 milyar doları aştı. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancıyla çalışan, Bursa’mız için değer üreten, ülkemizin geleceğine büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm üyelerimizi, ekonomimize yüksek düzeydeki katkılarından dolayı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Törende Vali İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş tarafından “Gelir Vergisi Rekortmenleri”, “Kurumlar Vergisi Rekortmenleri” ve “Gönüllü Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler” kategorilerinde kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.