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03 Temmuz 2018 Salı 17:13

Bu çeşme Afrin şehidi için akacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşinin yaptırdığı ve ‘Aşk-ı çeşme’ adını verdiği çeşme açıldı.TSK tarafından Afrin’e yönelik...

Bu çeşme Afrin şehidi için akacak
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşinin yaptırdığı ve ‘Aşk-ı çeşme’ adını verdiği çeşme açıldı.

TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunun ilk şehitlerinden olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın eşi Birgül Muratdağı, eşinin ve kendisinin adı taşıyan ‘Aşk-ı Çeşme’ ismini verdiği çeşme yaptırdı.

Emirgan Parkı’nda yaptırılan çeşmenin açılışına, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehit Mehmet Muratdağı için burada toplandıklarını ifade ederek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır diledi.

Şehidin eşi Birgül Muratdağı’nın kendi bütçesinden bu çeşmeyi yaptırdığını ifade eden Vali Kamçı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Buradan gelen geçen herkes en azından şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyacaktır. Türk Milleti olarak şehitlerimiz konusunda hassas olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizim milletimiz asil bir millet. Bu tür mücadele içerisinde olan askerimiz, polisimiz hep birlikte şehit veya gazi olmaya gidiyor. Daha öncede söyledim, Afrin’deki Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarmasından sonra özel harekat ve jandarmamızın hepsi gönüllü gitmek istedi bu harekata. Oraya giden herkes şehitliği ve gaziliği göze alarak gitti. Bu insanlar için ancak dua edilir. Şehidimizin eşi Nilgün kızımıza teşekkür ediyorum. Şehit aileleri bizlere emanettir.”

Vali Kamçı’nın konuşmasının ardından dua edildi ve çeşme açıldı. Çeşmeden ilk suyu Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile şehidin eşi Birgül Muratdağı içti.

Çeşmenin üzerindeki mermerde ise Necip Fazıl Kısakürek’in ’Mehmet’im şiirinden bir kesit yer aldı. Şiir şu şekilde:

"Halimi düşünüp yanma Mehmed’im

Kavuşmak mi? Belki.. Daha ölmedim

Anlamaz; yazısız, pulsuz dilekçem…

Anlamaz ruhuma geçti bilekçem!

Mehmedim sevinin başlar yüksekte!

Ölsekte sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"
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