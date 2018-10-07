Bu da çobanların festivali

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Küçükbaş Çoban Festivali kapsamında çobanlar, küçükbaş hayvanları ve çoban köpekleri ile Muttalip Mahallesi hayvan pazarında buluştu.

Yabancı ırkları tanıtmak ve birlikteliği sağlamak amacıyla Hayvan Pazarında gerçekleştirilen festivalin ilk gününde hayvan yetiştiricileri ve çobanlar; koyun, keçi ve köpeklerini katılımcılara sergiledi. Ülkenin dört bir yanından gelen çobanlar, festival alanında bulunan stantlarda hayvan bakımıyla ilgili birçok ürünü gözlemleme fırsatı buldu. Saat 10.00’da kapı açılışıyla başlayan festival programında, Eko Şov Ritim Grubu’nun bir gösteri sunduğu festivalde, düzenlenen yarışmalarla katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Çocuklar için kuzu yakalama yarışması, damızlık koç yarışması, keçi sağım yarışması ve çoban köpekleri geçidi festivale renk katarken, program serbest kürsü konuşmaları ile devam etti.

“Çoban yoksa et de olmaz”

Festivalde konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Şimdi tabii iş çobanın hor görülmesiyle başladı. Aslında Türkiye’deki hayvancılığın bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Ben belediye başkanı gözüyle başka bir şey diyeceğim. Bundan dört sene önce bir büyükşehir yasası çıktı. Bu yasayla köylerimiz mahalle oldu. Birçok belediyemiz kapandı. Mahalle olduğu zaman orada ziraat ve hayvancılık yapılmaması lazım. Yasaya bize göre değil. Çünkü bir köy hayvancılık ve tarım yaparsa, ancak öyle kalkınabilir. Belediyenin oraya gidip bir çöpünü almasıyla ya da yolunu yapmasıyla köy kalkınmaz. Onun için bu yasanın muhakkak geriye dönmesi lazım. Yoksa bu sıkıntı giderek büyüyecek. Şimdi burada biz çoban kardeşlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Onların yaptığı aslında çok büyük bir iş. Çoban yoksa et de olmaz. Onun için çobanlarımız çok değerli. Hayvancılığın çobanlığın ne kadar kıymetli olduğunu herkes bilsin. Onlara bu desteği verelim. Onlar bu mesleği sahip çıksınlar ve yaptıkları işin değeri bilinsin” şeklinde konuştu.