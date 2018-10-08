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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:33

Bu da klasik bisiklet

Klasik araçlardan etkilenen vosvos tutkunu 2 öğrenci, klasik otomobil görünümlü elektrikli bisiklet üretti.Klasik araçlardan etkilenen Adana Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Remzi Can Akilli ve Mustafa Topal,...

Bu da klasik bisiklet
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Klasik araçlardan etkilenen vosvos tutkunu 2 öğrenci, klasik otomobil görünümlü elektrikli bisiklet üretti.

Klasik araçlardan etkilenen Adana Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Remzi Can Akilli ve Mustafa Topal, ürettikleri elektrikli bisikletin üzerine klasik otomobil görünümünde kabin yaptı. Bisikletlerini TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi’nde sergileyen öğrenciler, ilgiyle karşılaştı.

Bisiklet hakkında bilgiler veren Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Remzi Can Akili, "Bisikleti tasarlamamızın amacı, bisikletin günlük hayatta fark edilmesini ve kullanım alanlarının genişlemesini sağlamaktır. Bisikletimiz normal bir bisikletten daha fazla bir alan kapsıyor. Işıklandırma sistemleri de trafikte fark edilmenizi ve kaza yaşamamanızı sağlıyor. İçinin hacimli olması da tamamen konfor için tasarladık. Pedala ek olarak elektrik motoruyla da aracımızı götürebiliyoruz. Bisikletimiz elektrik motoru ile tek başına 35 kilometreye kadar gidebiliyor. Pedal kullanımına göre de 55 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bisiklet ile tek 1 kişi 50 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor" dedi.

Mustafa Topal da, "Bu aracın tasarımında klasik aracın hatlarına sahip olan, klasik araçları arındıran ve çevreci bir araç tasarımıyla yola çıktık. Halk dilinde kaplumbağa araç olarak bilinen ’Vosvos’ aracını simule ettiğimiz bir model oldu. Vosvos modelini biraz daha özgün hale getirerek bazı hatlarda değişiklikler yaptık ve tasarımını bu şekilde sonlandırdık. Klasik arabalara ayrı bir ilgim var. Vosvos hayranıyım” şeklinde konuştu.
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