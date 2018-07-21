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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:44

Bu halk otobüsünün muavini güvercin

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü, her gün sefere 2 ay önce bulduğu ve beslediği güvercinle birlikte çıkıyor. Zeytin adını verdiği güvercini kendine muavin yapan şoför, yolculuk esnasında meslektaşlarını daha dikkatli olmaya davet ederek, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.

Bu halk otobüsünün muavini güvercin
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Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü, her gün sefere 2 ay önce bulduğu ve beslediği güvercinle birlikte çıkıyor. Zeytin adını verdiği güvercini kendine muavin yapan şoför, yolculuk esnasında meslektaşlarını daha dikkatli olmaya davet ederek, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.

Karayapışkan cinsi güvercinle seyahat eden 35 yaşındaki Sebehattin Yılmaz, örnek davranışıyla hem hayvanseverlerin hem de yolcuların takdirini topluyor. Zeytin ismini verdiği güvercini sahiplenecek birine verebileceğini veya doğaya bırakabileceğini söyleyen Sebehattin Yılmaz, "Bu hayvanı küçükken buldum ve büyütmeye çalıştım. Kendi imkanlarımla besledim. Uçacak duruma geldi. Gerekirse uygun bir zamanda doğaya bırakmaya ümit ediyoruz. 2 aydır benim yanımda. Yolcularımızın tepkileri genelde olumlu. Sevmeye çalışıyorlar. Bir de kimseyi fazla rahatsız etmediği için problem olmuyor. Yolcularımızı rahatsız etmediği için daha çok seviliyor. İnsanlarımızdan tek isteğim yolda veya başka bir bölgede hayvanlara dikkat etsinler. Mevsim şartlarına göre beslenmelerine yardımcı olsunlar. Özellikle yollarda kedi ve köpek kazaları çok oluyor. Bu nedenle şoförlerimizin daha dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.

Güvercinle birlikte seyahat eden yolcular ise yaşananları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında hayvansever şoförü övgülerle paylaşıyor.
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