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16 Ekim 2018 Salı 20:29

Bu kıraathanede kitap okuyana çay bedava

Bursa’da bulunan bir kıraathanede 1 saat kitap okuyan müşterilerden çay parası alınmıyor.Kestel ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Meydan Kıraathanesini işleten Sercan Çelik, kıraathanede 1 saat kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor....

Bu kıraathanede kitap okuyana çay bedava
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Bursa’da bulunan bir kıraathanede 1 saat kitap okuyan müşterilerden çay parası alınmıyor.

Kestel ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Meydan Kıraathanesini işleten Sercan Çelik, kıraathanede 1 saat kitap okuyan müşterilerinden çay parası almıyor. Lise mezunu olan Sercan Çelik, insanları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade etti. Kıraathaneyi 3 yıldır işleten Çelik, “Kıraathanede kitap okuyana çay bedava fikrimi kahvede bir raf oluşturarak hayata geçirdim. Amacım insanları kitap okumaya teşvik etmekti. Bu durum müşterilerim tarafından büyük ilgi gördü” Gençlerin kıraathaneye fazla gelmediklerini söyleyen Çelik, “Şahsen gençleri kitap okumaya özendirmek için başlattım bu kampanyayı. Bildiğiniz gibi kıraathaneler çok büyük kitlelere hitap ediyor. Biz de bu durumu değerlendirmek istedik ve böyle bir uygulamaya karar verdik. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya ilginin olduğunu görmek bizleri de sevindirdi. Amacımız, kitabı daha çok nasıl okutabiliriz? Düşündük, kitap okuyana çaylarını biz ikram edelim, onlar köşelerinde kitaplarını okusun uygulamanın büyük ilgi görmesi bizi sevindirdi” dedi.
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