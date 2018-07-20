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20 Temmuz 2018 Cuma 09:28

Bu köpeği bulana Antalya’da bir hafta tatil

Adana’da bir şirketin Pazarlama Müdürü İlhan İlbey, 10 gündür kayıp olan Kangal cinsi köpeğini bulana Antalya’da bir hafta tatil, isterse köpeklerin yavrusundan ikisini ya da 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.İlhan İlbey, 10...

Bu köpeği bulana Antalya'da bir hafta tatil
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Adana’da bir şirketin Pazarlama Müdürü İlhan İlbey, 10 gündür kayıp olan Kangal cinsi köpeğini bulana Antalya’da bir hafta tatil, isterse köpeklerin yavrusundan ikisini ya da 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

İlhan İlbey, 10 gündür kaybolan Kangal cinsi ’Alemdar’ ismini verdiği köpeğini arıyor. 4 kangal cinsi köpeği daha olan İlbey, köpeklerinin kendisi için çok değerli olduğunu ancak içlerinden en çokta Alemdar’ı sevdiğini söyledi. Köpeğinin bulunması için polise bile başvuru yaptığını ancak bir sonuç alamadığını vurgulayan İlbey, köpeğin kaybolmuş ya da çalınmış olabileceğini belirtti.

"Alemdar benim çocuğum gibi"

İlbey, köpeğinin kendisi için çocuğu gibi olduğunu, 10 gündür gece-gündüz uyumadığını ifade ederek, "Köpeğimi bulup getirene Antalya’da bir hafta tatil yaptıracağım. Yeter ki köpeğimi bulup bana getirsinler onun için her şeyi yaparım. İsterlerse iki tane Kangal yavrusu veririm. Eğer isterlerse bulana 5 bin lira para da verebilirim. Yeter ki benim çok sevdiğimi köpeğimi bana getirsinler. Ben başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

Köpeğini bir türlü bulamayan İlbey, diğer köpekleriyle Alemdar’ın hasretini gideriyor.
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