Bu plaj kadınlara özel

Trabzon’un Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu mahallesinde Karadeniz Sahil yolu kenarındaki kadınlar plajı havaların ısınmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Plaja 10 yaşından büyük erkekler alınmazken, plaja yöre halkının yanı sıra Arap turistler büyük ilgi gösteriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plajın etrafı brandalarla çevrilme çalışmaları sürerken, plajın 5 Temmuz günü tam olarak hizmete girmesi planlanıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu plajda şezlonglar ücretli olurken plaja gelen bayanlar kendilerine özel böyle özel bir yerin yaptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.