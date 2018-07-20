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20 Temmuz 2018 Cuma 13:55

BÜ Rektörü Aydın Durmuş, İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı kınadı

İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nın evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, bu yasa ile İsrail vatandaşlarının Filistinlilerin haklarını...

BÜ Rektörü Aydın Durmuş, İsrail'in Yahudi Ulus Devleti Yasası'nı kınadı
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İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nın evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını ifade eden Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, bu yasa ile İsrail vatandaşlarının Filistinlilerin haklarını dahi yok saydığını, yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmasının ise çağdışı ve ırkçı bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, İsrail’in Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı kınadığını söyledi.

Rektör Durmuş yaptığı açıklamada bu çağdışı uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Durmuş, "Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi, aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ırkçı bir yaklaşımdır. İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyor ve tüm ulusal ve uluslaraarası kurumları ve insanlığı bu yasayı kınamaya ve yaptırım uygulamaya davet ediyorum" dedi.
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