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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:19

Bu sokağa temizlik görevlileri uğramıyor

Siirt’in Kurtalan Belediyesi, üst yapı çalışmaları tamamlanan Tekel Mahallesi 108. Sokakta ikamet eden ev hanımlarına jest yaparak, üç aydır her sabah evlerinin önünü temizlediklerinden dolayı bulaşık makinesi hediye etti.

Bu sokağa temizlik görevlileri uğramıyor
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Siirt’in Kurtalan Belediyesi, üst yapı çalışmaları tamamlanan Tekel Mahallesi 108. Sokakta ikamet eden ev hanımlarına jest yaparak, üç aydır her sabah evlerinin önünü temizlediklerinden dolayı bulaşık makinesi hediye etti.

Alt yapıdan sonra üst yapı çalışmalarının tamamlandığı Kurtalan Tekel Mahallesi’ndeki ev hanımları, güzel bir uygulama başlatarak, her sabah uyandıklarında önce evlerinin önünü süpürüyor. Daha sonra topladıkları çöpleri konteynere bırakarak sokağı pırıl pırıl yaparak belediye görevlilerine iş bırakmıyor. Kadınların düzenli evlerinin önünü temizlediğinden haberdar olan Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, kadınlara bulaşık makinesi ve bir adet oturma grubu hediye etti.

Düzenlenen törende konuşan Başkan Karaatay, emeği geçen tüm kadınlara teşekkür ederek, ’temizlik imandan gelir’ anlayışıyla hareket ederek kadınların kendi evlerinin önünü temizleyip, örnek bir sokağın ortaya çıkmasına vesile olduğunu söyledi. Karaatay, "Kurtalan’da herkes gelip bu sokağı bize söylüyordu. 108. Sokakta oturan vatandaşların böyle bir uygulama yaptığını öğrenince biz de geldik gördük gerçekten örnek bir uygulama teşkil ettiğini gördük. ’Temizlik imandan gelir veya temizlik imanın yarısıdır’ anlayışı içinde hareket eden hanım kardeşlerimizi biz de temizliğe bu kadar özen gösterdiklerinden dolayı teşekkür ederek onlara jest yapalım dedik. Bulaşık makinesi ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Uygulamanın herkese örnek olacağını inanıyoruz" dedi.

Başkan Karaatay sokakta ziyaret ettiği diğer evlere de bir bulaşık makinesi bıraktı. Karaatay, ziyaret sırasında daha önce evinde çıkan yangın nedeniyle kanepe ihtiyacı bulunan bir ev hanımına oturma grubu sözü verdi.

Her sabah kalktıklarında tüm kadınlarla evlerinin önünü temizleyip yıkadıklarını söyleyen bir ev hanımı, "Sokağımız şu an pırıl pırıl, başkan da bize jest yapmış teşekkür ediyoruz. Ayrıca maddi durumum iyi olmadığı için kanepe istedim" dedi.
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