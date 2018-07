Bu taksiler çöp topluyor

Mersin’in Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Çöp Taksi’ uygulaması, vatandaşların anlık çöp toplama ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat boyunca anında karşılıyor. Günün belli saatleri dışında da vatandaşlar taksi çağırır gibi çöp arabasını çağırarak çöplerini dökebiliyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından temiz ve sağlıklı bir kent çalışmaları kapsamında başlatılan uygulama sayesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü filosuna katılan 2 yeni araçla cadde, sokak ve kaldırımlardaki çöpler kolayca toplanıyor. Ayrıca ilçede yaşayan her vatandaş ihtiyaç duyduğu taktirde taksi gibi çağırıp çöpünü dökebiliyor. Çöp taksilere yüklenen atıklar daha sonra büyük çöp kamyonlarına aktarılıp katı atık bertaraf tesisine taşınıyor. Mobil çöp taksiler, kent genelinde bir şoför ve bir temizlik personeliyle hizmet veriyor.

"Anlık çöp toplama ihtiyacı en seri biçimde karşılanıyor"

Çöp taksi uygulamasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ’Çöp Taksi’ uygulamasının temel amacının anlık çöp toplama ihtiyacını en seri biçimde karşılamak olduğunu belirterek, 2 araçla ilçenin her yerine hizmet verdiklerini kaydetti. Çöp taksilerin diğer çöp toplama araçlarından farklı olduğunu vurgulayan Pamuk, "Diğer araçlar, rutin çöp toplama hizmetleri günün belirli saatlerinde belirli periyotlarda yapıyorlar. Fakat bu çöp toplamanın dışında da zaman zaman vatandaşların çöp alınması ihtiyacı doğuyor. Özellikle mevlidi olan, düğünü olan ve taziyesi olan vatandaşların anlık çöp toplama ihtiyacı doğuyor. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için Akdeniz Belediyesi olarak ’Çöp Taksi’ hizmetini devreye soktuk" dedi.

"7 gün 24 saat hizmet"

Çöp taksilerin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Pamuk, "Günün 24 saatinde vatandaşlarımız bize ulaşıyor, ekiplerimiz anında gidip, çöpe müdahale ediyor. Dolayısıyla vatandaşların çöplerden rahatsız olmasını engelliyoruz. Çöpler bir yerde biriktiği zaman havanında sıcak olması dolayısıyla etrafa rahatsızlık veriyor. O nedenle seri bir şekilde bu çöpün toplanması için bu hizmeti devreye soktuk. Mersin’de böyle bir hizmet yoktu. İlk defa bu hizmeti biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede yaşayan her vatandaşın ihtiyaç duyduğu an taksileri arayabileceğini söyleyen Pamuk, "Akdeniz ilçemizin her yerinden vatandaşlarımız ne zaman isterse bu taksilerimiz hemen vatandaşlarımızın sıkıntısını giderecektir. Şu an 2 ekibimizle başladık ama ilerleyen dönemlerde ihtiyaca göre ekip sayımızı artırmayı planlıyoruz. Yaşanabilir bir Akdeniz için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaf memnun

Akdeniz ilçesinde esnaflık yapan Murat Muy ise çöp taksi uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek, "Eskiden çöplerimiz dolardı ne yapacağımızı şaşırırdık ama şu an çöp taksi ayağımıza kadar geliyor çöplerimizi topluyor. Bu uygulamayı kim düşünmüşse gerçekten teşekkür ediyorum. İhtiyaç halinde aradığımızda anında gelip karşılıyorlar" dedi.