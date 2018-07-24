Bu yeşil fasulyenin kilosu 90 TL’den satıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen "Tescilli Boncuk Fasulyesi Müzayede"sinde 1 kilo yeşil fasulye, kilosu 90 TL’den satıldı.

Tescilli Boncuk Fasulyesi ile ünlü Pazaryeri ilçesinde düzenlenen müzayedede, 4 kilo fasulye 360 TL’ye alıcı buldu. Pazaryeri Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen müzayede Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve üreticiler katıldı.

"Hedeflerimizi bu yıl itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “Bu yıl sözleşmeli tarıma bir firma ile tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulye alımlarına başlandı. Hedeflerimizi bu yıl itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. İlçemiz her yönden zenginliklerle dolu. Bunları gün yüzüne çıkarmak tanıtımı yapmak ve yatırımlarla bu zenginlikleri daha işler hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu azmin semerelerini hep birlikte alıyoruz. Boncuk fasulyenin tanıtımından sonra yapılan açık arttırmada 4 kilo fasulye 360 TL’ye özel bir firmanın sahibi tarafından alındı. Pazarcık 2023 hedeflerine koşuyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.