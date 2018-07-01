Bu yıl patates bol olacak

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl patates üretiminde yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Sivas ve çevresinde patates hasadına iki aydan az bir zaman kalırken tarladaki ürün üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl Sivas’ta patateste verimin ve ürün miktarının önceki yıllara oranla yüksek olması bekleniyor. Fiyatların ise kısa sürede 2 liranın altına ineceği tahmin ediliyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde binlerce dönüm alanda ekilen patatesler toprak üzerinde çiçek açtı. Patates tarlalarında oluşan görülmeye değer güzellikteki görüntü havadan da görüntülendi. Tarladaki ürün üreticilerin de yüzünü güldürdü. Tarım işçisi İbrahim Çinçik, "Patates fiyatları, bu zamana kadar çiftçi para kazanamadı fakat bugünlerde biraz iklim koşullarından olan afet; dolu, yağmur ve sel felaketlerinden dolayı biraz oynama oldu. Böyle gitmez. Tabii biraz çiftçi de kazanması lazım. Söylenen rakamlar biraz fazladır. Patates para etsin ama o kadar kriz yaratacak kadar değil" dedi.

Dünyaya yetecek kadar patates var

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl patateste yüksek rekolte beklentisi olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz yaz aylarının sıcak gitmesiyle birlikte yaz aylarının Nevşehir ve Niğde’de ki patates ve soğan depolarındaki şeylerde bozulma oldu. Belli bir kısmı bozuldu, belli bir kısmı da karaborsadaki insanlarımız da bu fırsatı değerlendirerek kendilerine stok yaptılar. Yağmurların bu sene çok yağmasından dolayı da çiftçilerimizin arazideki ürünlerini de toplayamamasından dolayı bu da etkiledi. Bunu da belli bir çevreler fırsata çevirmiş oldu. Seçimlerin bitmesi yağmurlarında azalmasından dolayı da Türkiye genelinde patates ve soğanlarımızın toplanıp piyasaya sürülmesinden dolayı da fiyatlar yüzde 60 düştü. Bu bir hafta içerisinde de ben inanıyorum ki o eski fiyatına patates artık bir, bir buçuk lira soğanda olduğu yere gelecek. İddia ediyorum bizim dünyaya yetecek patates ve soğanımızı yetiştiriyoruz. Hava şartlarının da etkisiyle fiyatlarda yükselme oldu. Bakanlıkta açıklama yaptı. ’Biz dışarıdan getireceğiz’ diye. Aslında öyle bir şey de yok. Belki fiyatları düşürmek için bu açıklama yapıldı ama şu anda ürünlerimiz çıkmaya başladı. Bizim ülkemizde ne bir patates sıkıntımız var ne de soğan sıkıntısı var" şeklinde konuştu.