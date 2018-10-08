Buca’daki festivalde onlarca kişi 48 saati cep telefonsuz geçirdi

İzmir’in Buca ilçesinde, bu yıl 4.’sü düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’nde 400 kişi, 48 saat boyunca cep telefonsuz vakit geçirdi. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivalde...

İzmir’in Buca ilçesinde, bu yıl 4.’sü düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’nde 400 kişi, 48 saat boyunca cep telefonsuz vakit geçirdi. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivalde katılımcılar, geleneksel lezzetler ve oyunlar eşliğinde teknolojiden uzak 48 saat geçirip organik bir yaşamı deneyimledi.

"Çağın bağımlılığı cep telefonlarından ne kadar uzak kalabilirsiniz?" sorusu, Buca Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde yanıt buldu. Bu yıl 4.’sü düzenlenen festival, uluslararası boyuta taşındı. 400 kişinin katıldığı festivale yoğun ilgi vardı. Katılımcılar, Buca-Kaynaklar bölgesindeki festivalde cep telefonları dahil olmak üzere teknolojik cihazlar girişte bırakarak 48 saat boyunca vakit geçirdi. Dikkat çeken festivalde, teknolojik bağımlılığı da dikkat çekilerek, adeta dijital detoks yapıldı. İki gün süren festivalde katılımcılar oyunlar oynadı, geleneksel lezzetleri tattı. 400 kişinin ihtiyacı ise belediye tarafından ücretsiz karşılandı. Azerbeycan’dan Diyarbakır’a, Van’dan Ankara’ya kadar yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirilen festival, teknolojiyle çevrelenmekten yorulan hayatların dinlenebildikleri bir yer oldu.

Festival alanının en revaçta bölümü ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan ve bütün malzemeleri Kaynaklar ve çevre köylerden organik gıda ürünleriyle donatılan açık manavı oldu. Organik sebze meyve tezgahından istediği ürünü alan misafirlerin; kuzu çevirme, gözleme, ızgara köfte ve pişiden oluşan muhteşem lezzetlerle de damakları şenlendi. Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp; dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar, kısa sürede kaynaşıp, unutulmaz neşeli sohbetlere daldı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, festival katılımcılarının coşkusuyla renklenen oyunlara katılıp, onlarla birlikte ter döktü. İp çekme ve langırt turnuvalarına katılıp katılımcılarla neşeli saatler geçiren Başkan Piriştina, ok atma dersinde hedefi 12’den vurup, tam not aldı.

Teknoloji festivalinde tanışmışlardı, şimdi evli geldiler

2 yıl önce düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’nde tanışıp geçtiğimiz ay dünya evine giren Esra-Sedat Kip çifti de, 4. Teknolojik Uyku Festivali’nin misafiriydi. Festivalin böylesi mutlu bir olaya vesile olmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Levent Piriştina genç çiftle birlikte pasta kesti.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, dostluğu, paylaşımı, arkadaşlığı yaşatan teknolojinin giremediği festivali yoğun katılımla 4’üncü kez yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, bugüne kadar katılma şansı yakalayamayanlara seslenerek, "Kaçırdım diye üzülmeyin. Seneye Haziran’da 5. Teknolojik Uyku Festivali ile yine burayız, bekleriz" dedi.