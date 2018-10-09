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09 Ekim 2018 Salı 13:33

Bulgaristan’da öldürülen kadın gazeteci için anma töreni düzenlendi

Bulgaristan’da, tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için anma töreni düzenlendi.Bulgaristan’da tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya’da anma...

Bulgaristan'da öldürülen kadın gazeteci için anma töreni düzenlendi
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Bulgaristan’da, tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan’da tecavüze uğrayan ve daha sonra öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova için başkent Sofya’da anma töreni düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) fonlarında yapılan yolsuzlukları araştıran 30 yaşındaki gazetecinin acımasız bir şekilde öldürülmesinden dolayı bir araya gelen vatandaşlar, yaşananları protesto ederek Marinova için mum yaktı. Protestolara katılanlar ellerinde kadın gazetecinin fotoğraflarını taşıyarak suçluların bir an önce bulunarak hak ettikleri cezaları almalarını istedi.

Protestolara Bulgaristan’ın Rusçuk kentinden katılan 3 çocuk annesi Stoyka Panagonova, “AB fonlarındaki yolsuzlukların ortaya çıkmasından sonra yaşanan bu olayın tesadüf olduğuna inanmıyorum. Birçok insanın bu protestoya katılmasından dolayı memnunum” ifadelerini kullandı.

AB’den de konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada basın özgürlüğü olmadan demokrasinin sağlanamayacağı hatırlatılarak, Bulgar makamlarının konuyu en hızlı ve en derin şekilde araştırması gerektiği vurgulandı.
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