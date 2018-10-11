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11 Ekim 2018 Perşembe 15:30

Bulgaristan’daki tarihi Pargalı İbrahim Paşa Camii eski ihtişamına kavuşuyor

Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan Osmanlı yadigarı tarihi Pargalı İbrahim Paşa Camii restore ediliyor.Geçtiğimiz Mart ayında Bakanlar Kurulu’nun caminin restorasyonu ile ilgili karar almasının ardından Razgrad Valiliği, tamir işleri...

Bulgaristan'daki tarihi Pargalı İbrahim Paşa Camii eski ihtişamına kavuşuyor
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Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan Osmanlı yadigarı tarihi Pargalı İbrahim Paşa Camii restore ediliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Bakanlar Kurulu’nun caminin restorasyonu ile ilgili karar almasının ardından Razgrad Valiliği, tamir işleri için ihale açtı. İHA’ya konuşan Razgrad Valisi Günay Hüsmen, ihaleye katılım süresinin önümüzdeki hafta sona erdiğini belirtti.

Razgrad Valisi Hüsmen, “Önümüzdeki hafta ayın 16’sında ihaleye katılım süresi sona eriyor. O tarihe kadar işi üstlenmek isteyen şirketler başvuru yapabilir. Ertesi gün gelen teklifler açılacak ve komisyon kazanan şirketi ilan edecek” ifadelerini kullandı.

30 yıldır ilgi bekleyen Pargalı İbrahim Paşa Camii şu anda ibadete kapalı. Yıllarca bakımsız kalan cami, her şeye rağmen süslemeleri, ahşap işçiliği ve yazılarıyla eski görkemini koruyor.

Kanuni Sultan Süleyman devrinin sadrazamı Pargalı Damat İbrahim Paşa tarafından bugünkü Bulgaristan’ın Razgrad kentinde yaptırılan Pargalı İbrahim Paşa Camii’nin inşaatı 1530-1535 yılları arasında devam etti. Pargalı İbrahim Paşa’nın idam edilmesinin ardından durdurulan inşaat, 1616’da Mahmut Paşa tarafından tamamlanarak cami ibadete açıldı. Cami 20. yüzyıla kadar ibadete açık kaldı. Pargalı İbrahim Paşa Camii, klasik Türk mimarisinin en özel örneklerinden biri olarak görülüyor. Orta kubbeli yapıya sahip olan caminin dış duvarlarında dört sıra pencere bulunmakta. Minaresindeyse lale motifleri mevcut. Minare aynı zamanda Balkanlar’daki taş oymacılığın en nadide örneklerinden biri.
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