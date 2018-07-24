Bulutlar gündüzü geceye çevirdi, ardından yağmur yağdı

İstanbul genelinde sağanak yağış gün içinde etkisini gösterirken bir anda kara bulutlar tüm şehrin üzerine çöktü.

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Küçükçekmece ve Bahçelievler’in üzerine aniden çöken kara bulutlar bir anda gündüzü geceye çevirdi. Etraf aniden kararırken birden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmur sonrası ellerindeki eşyaları kendilerine siper ederken bazıları ise saçak ve köprü altlarında bekledi.