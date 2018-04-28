Burası kutuplar değil, Van

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 3-4 metreyi buluyor.Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde...

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 3-4 metreyi buluyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde kar, geçit vermiyor. Kışın çoğu zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen soğuk hava ve kar etkili oluyor. Bölgede yılın 12 ayı kar eksik olmazken, kar yığınları doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yer yer 1 ile 4 metre arası değişen kar birikintisi karşısında yoldan geçen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.