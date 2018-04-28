GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:36

Burası kutuplar değil, Van

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 3-4 metreyi buluyor.Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde...

Burası kutuplar değil, Van
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar kalınlığı, yer yer 3-4 metreyi buluyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde kar, geçit vermiyor. Kışın çoğu zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen soğuk hava ve kar etkili oluyor. Bölgede yılın 12 ayı kar eksik olmazken, kar yığınları doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yer yer 1 ile 4 metre arası değişen kar birikintisi karşısında yoldan geçen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku