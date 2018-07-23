23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:43 Burdur da deprem BURDUR(İHA) Boğaziçi Üniversitesi kandilli rasathanesi kayıtlarına göre Burdur un Yeşilova İlçesine Bağlı Kavak Köyünde Sabah 05: 40 da 4,7 şiddetinde ve 5 Km Yer altında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem de Burdur Şehir merkezinde de hissedildi.

BURDUR(İHA) Boğaziçi Üniversitesi kandilli rasathanesi kayıtlarına göre Burdur un Yeşilova İlçesine Bağlı Kavak Köyünde Sabah 05: 40 da 4,7 şiddetinde ve 5 Km Yer altında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem de Burdur Şehir merkezinde de hissedildi.