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23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:43

Burdur da deprem

BURDUR(İHA) Boğaziçi Üniversitesi kandilli rasathanesi kayıtlarına göre Burdur un Yeşilova İlçesine Bağlı Kavak Köyünde Sabah 05: 40 da 4,7 şiddetinde ve 5 Km Yer altında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem de Burdur Şehir merkezinde de hissedildi.

Burdur da deprem
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BURDUR(İHA) Boğaziçi Üniversitesi kandilli rasathanesi kayıtlarına göre Burdur un Yeşilova İlçesine Bağlı Kavak Köyünde Sabah 05: 40 da 4,7 şiddetinde ve 5 Km Yer altında olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem de Burdur Şehir merkezinde de hissedildi.
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