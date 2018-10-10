Bursa artık fotoğrafın da başkenti

‘Ritüeller’ temasıyla bu yıl sekizinci kez yapılan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), 28 Eylül-7 Ekim 2018 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturdu.Foto Fest, 10 gün boyunca fotoğraf meraklılarına...

‘Ritüeller’ temasıyla bu yıl sekizinci kez yapılan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), 28 Eylül-7 Ekim 2018 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturdu.

Foto Fest, 10 gün boyunca fotoğraf meraklılarına unutulmaz günler yaşattı. Bursa Kent Konseyi’nin organizasyonuyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle festival boyunca dünyaca ünlü isimler şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu.

Dünya fotoğrafında kendine önemli bir yer edinen Bursa Foto Fest, şimdiye kadar uluslararası ve ulusal 1185 konuğa ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatının dünyaca usta isimlerinden Ara Güler, Bruno Barbey, Steve McCurry, Thomas Hoepker, İzzet Keribar, Mary Ellen Mark, Robert Pledge, Vanessa Winship, Ken Light, Ozan Sağdıç, George Georgiou, Dean Chapman ve Patrick Zachmann’ın sergileri de dahil olmak üzere 700’ü aşkın sergiyi fotoğrafseverlerle buluşturdu.

Panel, atölye çalışmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok faaliyet düzenlendi. BursaFotoFest, Magnum Photos’tan Bruno Barbey (Fransa), World Press Photo’dan Paolo Patrizi (İtalya), YARAT Çağdaş Sanat Platformu’ndan Fakhriyya Mammadova (Azerbaycan), Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Roberto Guerra Toledo (Şili), Vega Moqarabi (Afganistan), Danica Trajkovi (Sırbistan), Guilherme Bergamini (Brezilya), Patricia Morosan’ın da (Romanya) bulunduğu 12 farklı ülkeden birçok fotoğrafçı ve editörü ağırladı. Türkiye’den ise aralarında İlyas Göçmen, Ercan Arslan, Mustafa Bilge Satkın ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın gibi isimlerin bulunduğu ayrıca üniversite fotoğraf bölümlerinden öğrencilerin de yer aldığı 165 fotoğrafçı festivale konuk oldu. Söyleşilerde usta fotoğrafçılar çalışmalarını ve anılarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaştı. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen panel, portfolyo ve atölye çalışmalarında fotoğraf tutkunları ustalarla bir araya gelme şansı yakaladı.

Bursa Foto Fest, bu sene Hindistan’ı “konuk ülke” olarak davet etti. BursaFotoFest 2018’de #Ritüeller2018 etiketi ile Uluslararası Instagram Yarışması düzenlendi. 12 ülkeden yerli ve yabancı 165 fotoğraf sanatçısının 107 sergisi ve binlerce fotoğraf karesinden oluşan festival alanı, başta öğrenciler olmak üzere her kesimden büyük ilgi gördü. Merak ettikleri soruları fotoğraf sanatçılarına sorma imkanı bulan öğrenciler, kitapçık ve broşürleri imzalattı.