Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursalılarla buluştu

Göreve başladığında ‘ortak akıl’ vurgusu yaparak, "Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız" sloganıyla işbaşı yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayırlı olsun ziyaretlerini geniş katılımlı resepsiyonla kabul ederek, binlerce Bursalı ile buluştu.

Bursa’nın muhtarlarından sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerinden akademik odalara, spor kulüplerinden kamu kurumu temsilcilerine kadar binlerce vatandaşla Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) fuaye alanında yapılan ‘Büyük Buluşma’da bir araya gelen Başkan Aktaş, “Bu görev bize teslim edilmiş bir emanettir, bu görevi en gayretli şekilde, bir gün bizden devralacak olan arkadaşa teslim edeceğiz” dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasına, görevi devraldığı Recep Altepe’ye teşekkür edip salonu dolduranlara Altepe’yi alkışlatarak başladı. Görevinin 16. gününde 16 plakalı Bursa’da vatandaşlarla bir araya gelişinin önemini vurgulayan Başkan Aktaş, “Göreve gelişimizden bu yana 16 gün geçti. Dün il belediye ve büyükşehir belediye başkanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Bugün de buradayız. Çok çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, iyi ki buralara geldiniz” diye konuştu.

“Kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olacağız”

Bursa’nın büyük kuruluşa şahitlik etmiş cihan imparatorluğunun başkenti olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın altı da üstü de başka güzel. Bursa evliyalar, padişahlar şehri, kültür ve sanatın, ekonominin, ticaretin, sanatın şehri Uludağ’ıyla tarımıyla, doğasıyla çok önemli bir şehir. Bursa, kuzeyinden güneyinden, doğusundan batısından, Anadolu’nun değişik yörelerinden kopup gelmiş, buraları mekan etmiş, dünyanın dört bir yanından ve bizim gönül coğrafyamızdan buralara akıp gelmiş güzel bir şehir. Bursa, bir ebru gibi, mozaik gibi, renkli bir çiçek bahçesi gibi velhasıl Bursa’ya ne söylense ne şiirler yazılsa azdır” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, İnegöl’de yaşadığı 13,5 seneyi hatırlatıp anekdotlar anlatarak, “Aynı gayreti göstereceğiz. Bursa, Marmara Bölgesi’nde çok verimli toprakların üzerinde, dağ var, deniz var, ova var. 4 mevsim burada doya doya yaşanıyor. Bursa’da kimsesizlerin kimi, sessizlerin sesi olacağız” dedi.

“Bursa’nın başta ulaşım olmak üzere, altyapısında, üstyapısında, ihracatında, fuarında, ticaretinde olacağız. Bursa sıradan bir şehir değil” diyen Başkan Aktaş, vatandaşların desteğinden çok duygulandığını vurguladı.

Başkan Aktaş, hem kendisinin hem de ekibinin bu şehre kafa yoran bir ekip olduğunu ifade ederek, “Ben süslü laflar bilmem, ama şunu iyi biliyorum ki yaşadığımız şehir Allah vergisi. Çok ciddi güzellikler var bu şehirde. O ebru gibi, renkli çiçek bahçesi gibi omuz omuza verirsek, örfümüze, ananemize sahip çıkarsak, “Biz Bursalıyız”, “Türkiyeliyiz”, “Gözü yaşlı müminin umuduyuz” şeklinde hareket edersek, çok daha iyi güzelliklere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Hedef, daha yaşanabilir Bursa”

Kendisine çalışma dönemiyle ilgili gelen yorumları da anlatan Başkan Aktaş, “Değil 17 ay sonrasını, vallahi 17 gün sonrasını bile düşünmüyorum. Biz 17 ayların, 27 ayların, bu seçimlerin hesabını yapmadan, işimizi layıkıyla yapıp, bu gemiyi kıyıya yanaştıralım istiyoruz. 2 milyon 900 bin küsur nüfuslu Bursa’da benden daha iyiler de muhakkak vardır. Bu göreve layık görüldüm ama ben biliyorum ki yalnız değilim. Bu memleket ne sıkıntılar yaşadı En son 15 Temmuz darbe kalkışmasını yaşadık, sağcısıyla solcusuyla, A partisiyle B partisiyle, herkes sokaklara çıktı, kimisi nöbet tuttu, kimisi dua etti. Bu ülkenin birlik ve beraberliği bekası için... Bizi Alevi Sünni diye bölemeyecekler, Kürt Türk diye bölemeyecekler. Bu salona girdiğimden beri tüm bu renkleri gördüm. Emin olun ki daha yaşanabilir Bursa için gecemizi gündüzümüze katıp canla başla çalışacağız” açıklamasını yaptı.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın çok onurlu bir makam olduğunu vurguladığı konuşmasında, belediyede sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının var olduğunu diğer tüm araçların hizmet aracı olduğunu bu nedenle de gerekli değişiklikleri yaptıklarını anlattı.

Görevinin sorumluluğunu bildiğini de ifade eden Başkan Aktaş, “Çok fazla söze gerek yok Cenab-ı Allah, çok sorumluluk sahibi ve meşakkatli bir işi bana nasip etti. Hiçbir zaman yüksünmeyeceğiz, bazen yorulduğumuzu hissedebilirsiniz ama bu Alinur kardeşiniz, kimine yoldaşlık kimine kardeşlik yapacaktır. Bu kardeşiniz de bu kadrolar da canla başla çalışacak. Bu nöbet bizde, bu emaneti en zirveye çıkarmak durumundayız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Çiçek yerine fidan



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Başkan Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile ilçelerin belediye başkanlarının da katıldığı resepsiyonda, tüm katılımcılarla tek tek tokalaştı. Başkan Aktaş’ın bir ilk olarak gerçekleştirdiği toplu ziyaret kabul programı, aynı zamanda daha yeşil Bursa için bir adım atılmasına da vesile oldu. Ziyaret programına gelen kurum ve kuruluşlar, çelenk ve çiçek gönderilmesi yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına yaptıkları bağışlarla kendi adlarına birer fidan dikilmesini sağladı.