Bursa Büyükşehir’in borcu 3 milyar 972 milyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi’;nin 2017 yılı faaliyet raporu, Büyükşehir Belediye Meclisi’;nin Nisan ayı ikinci oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi, Buski ve diğer kuruluşların 2017 sonu itibariyle toplam borcunun 3 milyar 972 milyon lira olduğu ifade edildi. Başkan Alinur Aktaş, 2017 yılının sadece 58 gününde görevde olduğunu, 2018 faaliyet raporunda önemli gelişmelere hep birlikte şahit olacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nisan ayı ikinci oturumunda gündem maddelerini ele aldı. Oturumun son bölümünde, 2017 yılı faaliyet raporu hakkında mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Rapor, yapılan oylamada ‘oy çokluğuyla’ kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, faaliyet raporuyla alakalı görüşlerini bildiren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Muhalefetteki üyelerin daha sıkıntısız bir belediye, daha güzel ve yeşil Bursa için dile getirdiği tavsiyelere değer verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, 14 yıllık belediye başkanlığı geçmişi olduğunu, 2017 yılının sadece son 58 gününde görev aldığı için bütçeyle alakalı konuşmayacağını belirtti. 2018 yılının sonunda mali durum, bütçe performansı ve faaliyet raporunda önemli gelişmelere hep beraber şahit olacaklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, rakamlarla ilgili gizli saklı bir şeyin olmadığını, Bursa’;nın dinamik şehir olduğunu dile getirdi. Sanayiyle iç içe olması gibi bazı konularda sıkıntılar yaşanmasına rağmen Bursa’;nın Türkiye’;nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Burada kuruşa kadar her türlü hesabın ve kitabın yapıldığını herkesin bilmesi gerekir. Süreç tamamlandığında, hangi partiden olursak olalım vatandaşın karşısına çıkacağız. Her meclis üyesi arkadaşın eleştiri ve tavsiyelerini değerli buluyorum. Mecliste hukuk, finansman ile ilgili eleştiriler dile getirildi. Gerekli notları alıyoruz. Belediyeciliğin yoruma açık bir konu olduğunu unutmamak gerekir. Belediyecilik artık doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına dokunuyor. Önemli olan kamu zararının oluşmamasıdır. Satarken en yüksek karı gözetmek, alırken de en uygununa yaptırmak mantığı var. Bütçenizin bu manada düzgün ve sağlıklı olması lazım" dedi.

İnsanoğlunun olduğu her yerde ihtiyaçların sınırsız, imkanların ise sınırlı olduğunu anlatan Başkan Aktaş, muhtarlarla yaptıkları toplantılarda altyapıdan mahalle konağına kadar birçok kalemde taleple karşılaştıklarını, acil konulara öncelik vererek hizmet götürdüklerini söyledi. Belediyecilikte proje, personel ve paranın önemli olduğunu anlatan Başkan Aktaş, "3 P’;yi düzgün ve ahenkli yönettiğimizde, imar, altyapı, çevre ve benzeri uygulamaları usule uygun hayata geçirdiğinizde doğru yoldasınız demektir. Herkesin memnun kaldığı bir dünya yok. Tavsiye ve eleştirileri kesinlikle ciddiye alıyoruz. Muhalefet elbet siyasetin gereğidir. Bu meclis kimi zaman oy birliğiyle, kimi zaman oy çokluğuyla, kimi zaman da grup kararını değiştirerek kararlar alıyor. Yanlış hesap elbette Bağdat’tan döner. Mahkemelerden dönüyor" diye konuştu.

"2017 yılında ulaşıma 514 milyon lira harcandı"

Ak Parti Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu da, Bursa’nın ihtiyaç ve sıkıntılarını omuzlamış bir belediyeye sahip olduklarını belirterek, "Recep Altepe’nin dönemine yönelik devri sabık manntığının anlamı yoktur. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle faaliyetlerin devam ettiğini halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceğini ifade ediyorum. Ak Parti’de şahıslara fazla bel bağlanmaz. Burada bir ilke söz konusudur. Halka hizmettir. Halkın kaynaklarını milli kaynakları en rantab şekilde kullanmaktır. Yapılan faaliyetlerin uygun olanları millet tarafından görülüyor. 2017 yılında aslan payı ulaşım yatırımları aldı. Yol yapım bakım için 217 milyon, Bursa raylı sistem için 163 milyon lira, Kent Meydanı Terminal raylı sistem için 187 milyon, trafik yönetimi için 20 milyon, araç alımı 20 milyon lira olarak gerçekleşti. Ulaşıma 514 milyon lira harcadık. Altyapı için de yağmur suyu kolektör yapımı için 183 milyon lira harcandı. Daha önce alt geçitleri su basıyordu. Kamulaştırma için 99 milyon lira harcandı. Ulaşımın daha rahat sağlanması için kavşak yerlerini kamulaştırıyoruz. Çevre düzenlemesi ve meydan için 90 milyon, gençlik tesisleri için 27 milyon lira harcadık. Kirliliğin azaltılması ve atık yönetimi için 21 milyon lira harcadık. Bunların getirdiği rahatlama var. Bu itibarla faaliyetlerin Bursa’mızın ve insanımızın hayrına olduğunu inanoyuruz. Hizmetlerimiz aksamdan devam edecektir" diye konuştu.

"Toplam borç 4 milyarı buluyor"

Faaliyet raporu için söz alan MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili, 2017 yılında bütçeyi aşan uygulamalar yapıldığını ifade ederek, "Bunun taşınabilir ve sürdürülebilir olmadığını hep ifade ettik. Görüşümüz Cumhurbaşkanı tarafından görüldü ki burada bileti kesildi. Alinur Başkan göreve geldi. 2017 yılında 2 milyar 195 milyon gelir öngörüyoruz, 1 milyar 913 milyon olarak ortaya çıkıyor. 282 milyon lira açık var. Gelirlerimizin 280 milyon altında. Açığı kapatmak için borçlanmaya müracat edeceğiz. Giderler ise 2 milyar 302 milyon olarak gerçekleşmiş. Faiz giderleri 135 milyon lira beklenirken 177 milyon liraya çıkmış. 2017 yılında aradaki borçlanma 180 milyon beklenirken 326 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Toplamda büyükşehir belediyesinin 2 milyar 744 milyon lira borcu olduğu ortaya çıkıyor. Buski’nin 1 milyar 178 milyon liralık borcu ve diğer kuruluşlar ilave edildiğinde toplam borcun 3 milyar 972 milyon lira olduğunu görüyoruz. Bu sebeple faaliyet raporuna red oyu vereceğiz" diye konuştu.

"İşimiz gücümüz imar olmuş"

CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ ise borcun katlandığnıı ifade ederek, "Biz delik kovaya su taşımaya devam ediyoruz. Batman ve Siirt’e park yapmak için 16 milyona yakın kredi alıyoruz. Sayıştay’a hep birlikte savunma vermeye gittik. Hukuk müşavirliği bölümü, bürokratları ve bizleri daha iyi bilgilendirmeli. 2017 yılında mecliste 1784 madde görüşmüşüz bunların 1675 tanesi imarla ilgili. İşimiz gücümüz imar olmuş. Bundan sonraki dönemde daha dikkat edilmesi gerekiyor. Küçük imar plan değişikliğinin gelmemesi gerekiyor. Yıldırım’da, Kestel’de ciddi hava kirliliği var. Bursanın gelecekle ilgili sıkıntısı bunlardan ibaret olacak. Temiz hava eylem planını acil Bursa’da başlatalım. Bu bize sağlık olarak dönecektir. Kanserle astımla yüz yüze geleceğiz. Bunlardan sorumluyuz, yarın öbür gün hesabını veremeyiz. Hızlı tren işi kaplumbağa hızında gidiyor. Bu hızlı tren konusundaki gerekli hassasiyeti kulisleri yapmak zorundayız. Bunun yapılmadığını düşünüyoruz. Defalarca verilen bu sözün tutulmasını istiyoruz. Bursa’ya hızlı trenin getirilmesi için çalışmalar olmasını istiyoruz. Yenişehir havalimanı kanatsız kuş gibi. Yıllardır üvey evlat muamelesi görüyor. Dağ ilçesinin yolu bitmiyor. Defalarca dile getirdik. Kiminle konuşacaksak yapacaksak söyleyelim. Faaliyet raporuna red oyu kullanacağız" diye konuştu.