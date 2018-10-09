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09 Ekim 2018 Salı 10:32

Bursa Oynar’ı görücüye çıktı

Türkiye’nin ilk tescillenen kanatlı hayvanı olarak bilinen Bursa oynarı görücüye çıktı. Osmanlı padişahlarının haberleşmede kullanması için yetiştirildiği bilinen meşhur oynar kuşu için yüzlerce kuş sever mezatta bir araya geldi....

Bursa Oynar'ı görücüye çıktı
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Türkiye’nin ilk tescillenen kanatlı hayvanı olarak bilinen Bursa oynarı görücüye çıktı. Osmanlı padişahlarının haberleşmede kullanması için yetiştirildiği bilinen meşhur oynar kuşu için yüzlerce kuş sever mezatta bir araya geldi. 600 yıllık geçmişi olan güvercin türü siyah rengi ve beyaz kuyruğuyla bir kez daha meraklılarını mest etti.

Bursa Oynar Güvercini Sevenler ve Yetiştirenler Derneği’nin 2005 yılında başlattığı girişimler neticesinde "Bursa oynarı" ismiyle hem Türkiye hem de Bursa adına tescillenmesinin ardından bu kuş ırkına olan ilgi daha da arttı.

Dün gece İvazpaşa Mahallesinde Kuşçular Kıraathanesi olarak bilinen tarihi mekanda yapılan mezatta Bursa oynarları bin lira ile 10 bin lira arasında satıldı.

Dernek Başkanı Mesut Dinç, 600 yıllık geçmişe sahip olduğunu söylediği Bursa oynarının Timurtaşpaşa tarafından Bursa’da saraya sokulduğunu ifade ederek, bu güvercinin sadece Bursa’da görüldüğünü dile getirdi. Bursa oynarının özelliklerinden bahseden Dinç, "Rengi siyah, kanatları ve kuyruğu aktır. Hızlı hareket eder, gözleri patlaktır. Gagası iri olup tüy bakımından zengindir. Bu yüzden diğer kuşlardan ayrılmıştır" dedi.

Bursa oynarının Osmanlı İmparatorluğu döneminde kısa mesafeli haberleşmede kullanıldığını ve Yüzyıllar boyu yetiştirilmesine devam edildiğini belirten Mesut Dinç, "Mekanımız Kuşçular Kıraathanesi, Bursa’nın en eski kuşçularının zamanında işletmiş olduğu Eski Bursa’nın içerisinde olan bir yer. Bizde bu tarihi dokuya ve tarihimize sahip çıkabilmek adına mezatlarımızı burada yapma kararı verdik. İnşallah bundan sonra her pazartesi akşamı saat sekiz buçukta başlamak üzere mezatlarımızı burada yapacağız. Bursa oynarı tescilli bir kuş cinsidir. Belediye kayıtlarında da vardır, kendisine bir sürü belgesel çekilmiştir. Bahsettiğimiz gibi Osmanlı’dan gelen kanat sesleridir bizim için. Bundan sonrasında da bu kuşa gönül verenlerin ve vermek isteyenlerin ilgisi olanların pazartesi akşamları buraya gelmelerini önemle rica ediyoruz" diye konuştu.

"Bursa oynarı"

Bursa Kuşu ırkının geçmişi Osmanlı devletinin kuruluş dönemleri ve Bursa’nın başkent haline geldiği 1335 yıllarına kadar gidiyor. 1387 yılında vezir olduğu bilinen Kara Timurtaş Paşa tarafından Bursa’ya getirildiği biliniyor. Geniş ve dışa çıkık göğsü, uzun ve kalın yapılı Bursa oynarının taşıdığı siyah renk tonuna başka hiçbir güvercin ırkında rastlanmıyor.
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