Bursa-Rusya işbirliği ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rusya’nın Ryazan Bölge Valisi Nikolai Lyubimov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bir dönem akamate uğrasa da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk çerçevesinde artarak devam ettiğini...

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rusya’nın Ryazan Bölge Valisi Nikolai Lyubimov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bir dönem akamate uğrasa da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostluk çerçevesinde artarak devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, her iki ülkenin yakınlaşmasının taraflar açısından fırsat olduğunu söyledi.

Başkan Aktaş, konuklarını Heykel’deki tarihi başkanlık binasında kabul etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarete Başkan Aktaş ve Rus Vali Lyubimov’un yanı sıra Rusya’dan kalkınma ajansı temsilcisi, bürokratlar ve işadamları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rus misafirlerini Bursa’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuklarına Bursa’nın tarih, kültür ve turizm şehri olduğunu anlatan Başkan Aktaş, sanayiye rağmen tarımın da bölgede önemli yer tuttuğunu ifade etti. Rusya ile ilgili özellikle turizm alanında karşılıklı işbirliği geliştirilebileceğini belirten Başkan Aktaş, “Turizm anlamında Rusya’ya hitap eden, edebilecek çokça değerimiz var. Burası Osmanlı’nın kurulduğu bir şehir. İnşallah bu ziyaret, iki bölgenin biraz daha yakınlaşmasına sebep olur. Rusya ile bir dönem ilişkilerimiz akamete uğrasa da Türk Rus dostluğu kaçınılmaz” dedi.

Rus Vali Nikolai Lyubimov ise gösterilen ilgi ve yapılan ağırlama nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Ziyarette Ryazan Bölgesi’ni anlatan ve Rusya’nın Avrupa kısmında bulunan sanayi şehri olduklarını vurgulayan Lyubimov, bölgeleriyle Bursa arasında sıkı bir dostluk ve işbirliği ortamının oluşturulabileceğini söyledi. Rusya’dan özellikle Uludağ’a bolca turist çekilebileceğini kaydeden Lyubimov, “Bursa ile aramızda ilişkiler yumağını öngörüyoruz. Bu yüzden heyetimizde, devlet temsilcilerinin yanı sıra işadamları da bulunuyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ziyaretin anısına konuğuna Bursa’yı hatırlatan çeşitli hediyeler takdim etti.